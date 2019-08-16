HABER

Moto kurye kılığında kart kopyalayan şebekeye operasyon: 5 gözaltı

YAŞAM HABERLERİ  | 16.08.2019 10:49 | Son Güncelleme

İstanbul’da Moto kurye olarak çalışarak vatandaşların kart bilgilerini kopyalayan şebeke Siber Suçlarla Mücadele ekipleri tarafından çökertildi.

Moto kurye kılığında kart kopyalayan şebekeye operasyon: 5 gözaltı

İstanbul’da Moto kurye olarak çalışarak vatandaşların kart bilgilerini kopyalayan şebeke Siber Suçlarla Mücadele ekipleri tarafından çökertildi. Şahıslardan birinin sürekli olarak kullandığı şapkanın eşkallerinin belirlenmesinde belirleyici olduğu öğrenirken, ekipler tarafında yapılan operasyon kameralara yansıdı.
İstanbul’da birçok sektörde Moto kurye olarak görev yapan 5 kişi alışverişlerde kredi kartını kullanan yüzlerce vatandaşın kart ve şifre bilgilerini alarak kopyalamaya başladı. Bir istihbaratı değerlendiren Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri bir hafta boyunca takip ettiği şüpheliler üzerinde çalışma başlattı.
Dolandırıcıların alışveriş yapan müşterilerine yanlarında yazılımı değiştirilmiş olan sahte olan pos cihazlarından kredi kartına işlem yaptığı ardından bu cihazın çalışmadığını söyleyerek iki pos cihazından paranın çekilerek vatandaşların kredi kartı ve şifrelerini kopyaladığı öğrenildi. Bu yöntemle 50.000 TL haksız kazanç elde eden şahısların belirlenmeye üzerine yapılan operasyonda kimliği belirlenen B.Ç, M.F.G, F.S, A.T ve H.A tutuklanarak cezaevine gönderildi. Yapılan operasyonda işlemlerde 3 adet yazılım cihazı, yazılımı değiştirilmiş pos cihazı ve çok sayıda dijital materyal ele geçilirdi. Öte yandan operasyon sırasında kamera kayıtlarını inceleyen polis ekipleri şahıslardan birinin sürekli kullandığı bir şapkanın operasyonun başarılı olmasında etkili olduğu öğrenildi.
Öte yandan ekiplerinin yaptıkları fiziki takip ve operasyonu polis kamerasına yansıdı.

PARTNERÇağatay Ulusoy'un yeni imajı olay olduÇağatay Ulusoy'un yeni imajı olay oldu
Bariyerlere ve istinat duvarına çarpan otomobil devrildi; sürücü ile eşi öldüBariyerlere ve istinat duvarına çarpan otomobil devrildi; sürücü ile eşi öldü
Polis mühürledi, kumarbazlar vazgeçmediPolis mühürledi, kumarbazlar vazgeçmedi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Devran Çağlar hayatını kaybetti!

Devran Çağlar hayatını kaybetti!

Eski sevgilisi ve erkek arkadaşıyla karşılaştı! Sonrası korkunç

Eski sevgilisi ve erkek arkadaşıyla karşılaştı! Sonrası korkunç

Şans eseri seçildiği muhtarlık görevi hayatına mal oldu

Şans eseri seçildiği muhtarlık görevi hayatına mal oldu

Yer: Adana! Polisin şüphesi gerçeği ortaya çıkardı

Yer: Adana! Polisin şüphesi gerçeği ortaya çıkardı

Galatasaray'ın yıldız transferi İstanbul'a geldi!

Galatasaray'ın yıldız transferi İstanbul'a geldi!

Atama kararları Resmi Gazete!

Atama kararları Resmi Gazete!

İlginizi Çekebilir

Modanisa'da Tüm İndirimlere Ek Sepette %30 İndirim

Modanisa'da Tüm İndirimlere Ek Sepette %30 İndirim

Uyurgezer gencin ölümden döndüğü inanılmaz anlar

Uyurgezer gencin ölümden döndüğü inanılmaz anlar

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

Karşıya geçiyordu... İki araç birden çarptı

Karşıya geçiyordu... İki araç birden çarptı

Batman’da bıçaklı kavga: 1 ölü

Batman’da bıçaklı kavga: 1 ölü

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Rus turistin zor anları

Rus turistin zor anları

Kurt yavrusuna yaptığı işkenceyi paylaştı

Kurt yavrusuna yaptığı işkenceyi paylaştı

Van’da bir otomobilde 111 kilo eroin ele geçirildi

Van’da bir otomobilde 111 kilo eroin ele geçirildi

'Köpek dövüşü' kavgasında komşusunu ve oğlunu öldürdü

'Köpek dövüşü' kavgasında komşusunu ve oğlunu öldürdü

Ankara'dan Tahran'a 5 yıl aradan sonra ilk tren seferi

5 yıl sonra bir ilk! Tarihi an

Isparta’da damat dehşeti: 3 kişi hayatını kaybetti

Damat dehşeti: 3 kişi hayatını kaybetti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.