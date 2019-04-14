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Moto kuryelerin kavgası kanlı bitti: 1 ölü, 1 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.04.2019 00:38 | Son Güncelleme

ANKARA'nın Yenimahalle ilçesindeki çarşıda, iddiaya göre moto kuryeler arasında çıkan silahlı kavgayı ayırmaya çalışan çarşı esnafından Hanifi K.

ANKARA'nın Yenimahalle ilçesindeki çarşıda, iddiaya göre moto kuryeler arasında çıkan silahlı kavgayı ayırmaya çalışan çarşı esnafından Hanifi K. (36), başından vurularak hayatını kaybetti, omzundan vurulan Ahmet Ç. ise yaralandı.

Olay, akşam saatlerinde Kentkoop Mahallesi 1843. Sokak üzerinde bulunan Girişim Çarşısı'nda meydana geldi. İddiaya göre çarşıdaki lokantada moto kuryelik yapan kişi, Hüseyin B. ile borç-alacak meselesi yüzünden tartışma yaşadı. Tartışma, polisin müdahalesiyle büyümeden sonlandırıldı. Hüseyin B., olaydan bir süre sonra yanındaki grupla birlikte çarşıya geri geldi. Çarşıda berberlik yapan Hanifi K. ile camcı Ahmet Ç., grubu dağıtmak için araya girdi. Hanifi K. ile Ahmet Ç., yaşanan arbedede tabancayla vuruldu, şüpheliler ise olay yerinden kaçtı. Çarşı esnafının ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, Hanifi K.'nın başına isabet eden kurşunla hayatını kaybettiğini belirledi. Ahmet Ç. ise olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla kaldırıldığı Yenimahalle Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı.

Olay yerini güvenlik şeridiyle kapatan polis ekipleri, çarşı esnafının ifadesini aldı. Çarşıdaki güvenlik kameralarının görüntülerini izleyen polis, kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Olay yeri inceleme ve cinayet büro amirliğine bağlı ekipler, bölgele çalışma başlattı. Hanifi K.'nın cansız bedeni daha sonra belediyeye ait cenaze aracıyla morga kaldırıldı.

Olay anında Hanefi K.'nın dükkanında bulunduklarını aktaran Atıf Aka, kavga seslerini duyan Hanefi K.'nın dışarı koştuğunu silah seslerini duyduktan sonra yere yattıklarını, sonradan olay yerine gittiklerinde Hanefi K.'nın öldüğünü gördüklerini söyledi.

Görüntü dökümü:
- Olay yerinden görüntü
- Cenazeden görüntü
- Polis ekiplerinin çalışması
- Genel ve detay

Haber-Kamera: Caner ÜNVER/ANKARA, (DHA)

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