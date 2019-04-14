Moto kuryelerin kavgası kanlı bitti: 1 ölü, 1 yaralı

ANKARA'nın Yenimahalle ilçesindeki çarşıda, iddiaya göre moto kuryeler arasında çıkan silahlı kavgayı ayırmaya çalışan çarşı esnafından Hanifi K. (36), başından vurularak hayatını kaybetti, omzundan vurulan Ahmet Ç. ise yaralandı.

Olay, akşam saatlerinde Kentkoop Mahallesi 1843. Sokak üzerinde bulunan Girişim Çarşısı'nda meydana geldi. İddiaya göre çarşıdaki lokantada moto kuryelik yapan kişi, Hüseyin B. ile borç-alacak meselesi yüzünden tartışma yaşadı. Tartışma, polisin müdahalesiyle büyümeden sonlandırıldı. Hüseyin B., olaydan bir süre sonra yanındaki grupla birlikte çarşıya geri geldi. Çarşıda berberlik yapan Hanifi K. ile camcı Ahmet Ç., grubu dağıtmak için araya girdi. Hanifi K. ile Ahmet Ç., yaşanan arbedede tabancayla vuruldu, şüpheliler ise olay yerinden kaçtı. Çarşı esnafının ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, Hanifi K.'nın başına isabet eden kurşunla hayatını kaybettiğini belirledi. Ahmet Ç. ise olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla kaldırıldığı Yenimahalle Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı.