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Moto kuryelerin yazılımı değiştirilmiş pos cihazı vurgunu

YAŞAM HABERLERİ  | 14.03.2019 11:24 | Son Güncelleme

Çağatay KENARLI, İSTANBUL DHA Yazılımı değiştirilmiş POS cihazılarıyla 200 kişinin kart bilgilerini kopyalayan 2'si moto kurye olarak çalışan 4 kişi gözaltına aldı.

Çağatay KENARLI, İSTANBUL DHA Yazılımı değiştirilmiş POS cihazılarıyla 200 kişinin kart bilgilerini kopyalayan 2'si moto kurye olarak çalışan 4 kişi gözaltına aldı. Şüphelilerin 250 bin liralık vurgun yaptığı belirlendi. İstanbul Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerine başvuran vatandaşlar hesaplarından bilgileri dışında para çekildiğini belirterek şikayetçi oldu. Polis ekipleri yaptığı çalışmalarda 200 kişinin kredi kartı ve banka kartlarından 250 bin lira vurgun yapıldığını tespit etti. İkisi yemek firmalarında moto kurye olarak çalışan toplam 4 şüpheliyi belirledi. Polis ekipleri 4 şüphelinin yazılımı değiştirilmiş pos cihazıyla evlerine sipariş götürdükleri müşterilerin kart bilgileri kopyalandığını, daha sonra kopya kartlar oluşturularak ATM'lerden müşterilerin paralarını çektiklerini tespit etti. 4 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri 28 Şubat'ta 4 kişinin yakalanması için operasyon düzenleyerek F.Ö., F.P., A.Ş. ve İ.H.'yı gözaltına aldı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda yazılımı değiştirilmiş pos cihazları, kart kopyalama cihazı, manyetik şeritleri olan kopya kartlar ele geçirildi. Vatan Caddesi'nde bulunan Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nde ki işlemleri tamamlanan 4 şüpheli 3 Mart'ta sevk edildikleri adliyede çıkartıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı. OPERASYON POLİS KAMERASINDA Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri şüphelilerin adreslerine düzenlediği operasyon polis kameraları tarafından görüntülendi. Şüphelilerin evlerinde bulunan bilgisayarlarda kart bilgileri kopyalanan kişilerin kart ve şifre bilgilerinin yer aldığı listeler bulundu. Şüphelilerin sağlık kontrolüne götürülmesi ve adliyeye sevk edilmesi kameralara yansıdı. Öte yandan şüphelilerin oluşturdukları kopya kartlarla bankamatiklerden para çekme anları bankamatiklerde bulunan güvenlik kameralarına yansıdı.

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