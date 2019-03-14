HABER

Moto kuryelerin yazılımı değiştirilmiş POS cihazı vurgunu

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.03.2019 11:28 | Son Güncelleme

YAZILIMI  değiştirilmiş POS cihazlarıyla 200 kişinin kart bilgilerini kopyalayan 2'si moto kurye olarak çalışan 4 kişi gözaltına aldı.

Moto kuryelerin yazılımı değiştirilmiş POS cihazı vurgunu

Çağatay KENARLI/İSTANBUL, (DHA) YAZILIMI değiştirilmiş POS cihazlarıyla 200 kişinin kart bilgilerini kopyalayan 2'si moto kurye olarak çalışan 4 kişi gözaltına aldı. Şüphelilerin 250 bin liralık vurgun yaptığı belirlendi.
İstanbul Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerine başvuran vatandaşlar hesaplarından bilgileri dışında para çekildiğini belirterek şikayetçi oldu. Polis ekipleri yaptığı çalışmalarda 200 kişinin kredi kartı ve banka kartlarından 250 bin lira vurgun yapıldığını tespit etti. İkisi yemek firmalarında moto kurye olarak çalışan toplam 4 şüpheliyi belirledi.
Polis ekipleri 4 şüphelinin yazılımı değiştirilmiş pos cihazıyla evlerine sipariş götürdükleri müşterilerin kart bilgileri kopyaladığını, daha sonra kopya kartlar oluşturularak ATM'lerden müşterilerin paralarını çektiklerini tespit etti.

4 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri 28 Şubat'ta 4 kişinin yakalanması için operasyon düzenleyerek F.Ö., F.P., A.Ş. ve İ.H.'yı gözaltına aldı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda yazılımı değiştirilmiş pos cihazları, kart kopyalama cihazı, manyetik şeritleri olan kopya kartlar ele geçirildi. Vatan Caddesi'nde bulunan Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ndeki işlemleri tamamlanan 4 şüpheli 3 Mart'ta sevk edildikleri adliyede çıkartıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.

OPERASYON POLİS KAMERASINDA
Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri şüphelilerin adreslerine düzenlediği operasyon polis kameraları tarafından görüntülendi. Şüphelilerin evlerinde bulunan bilgisayarlarda kart bilgileri kopyalanan kişilerin kart ve şifre bilgilerinin yer aldığı listeler bulundu. Şüphelilerin sağlık kontrolüne götürülmesi ve adliyeye sevk edilmesi kameralara yansıdı. Öte yandan şüphelilerin oluşturdukları kopya kartlarla bankamatiklerden para çekme anları bankamatiklerde bulunan güvenlik kameralarına yansıdı.

(FOTOĞRAF)

Moto kuryelerin yazılımı değiştirilmiş POS cihazı vurgunuMoto kuryelerin yazılımı değiştirilmiş POS cihazı vurgunuMoto kuryelerin yazılımı değiştirilmiş POS cihazı vurgunuMoto kuryelerin yazılımı değiştirilmiş POS cihazı vurgunu

PARTNERToz haline getirip tüketirseniz...Toz haline getirip tüketirseniz...
Türk Tarih Kurumu ve Anadolu Mektebi İstiklal Şairini Panelle andıTürk Tarih Kurumu ve Anadolu Mektebi İstiklal Şairini Panelle andı
Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı ve Anadolu Mektebi’nden "Mehmet Akif Ersoy" paneliAtatürk Kültür Merkezi Başkanlığı ve Anadolu Mektebi’nden "Mehmet Akif Ersoy" paneli
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Çin'den 'dolar'a büyük darbe!

Çin'den 'dolar'a büyük darbe!

Flaş sözler! İlleri tek tek sıralayıp 'patlama yapacağız' dedi!

Flaş sözler! İlleri tek tek sıralayıp 'patlama yapacağız' dedi!

DSP lideri Aksakal: Birçok yeri alacağız

DSP lideri Aksakal: Birçok yeri alacağız

Süt desteğinde yeni gelişme! Resmi Gazete'de yayımlandı

Süt desteğinde yeni gelişme! Resmi Gazete'de yayımlandı

Lüks araç paramparça oldu! 1 kişi hayatını kaybetti

Lüks araç paramparça oldu! 1 kişi hayatını kaybetti

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Başkent'te silah sesleri! Bekçilere kurşun yağdırdılar!

Başkent'te silah sesleri! Bekçilere kurşun yağdırdılar!

Sadece 3 gün geçerli Trendyol Süper Mart indirimini kaçırmayın!

Sadece 3 gün geçerli Trendyol Süper Mart indirimini kaçırmayın!

THY'den Boeing 737 Max kararı

THY'den Boeing 737 Max kararı

İş adamı villasında ölü bulundu

İş adamı villasında ölü bulundu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Yaya geçidini kullanmadı, canından oluyordu

Yaya geçidini kullanmadı, canından oluyordu

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan F-35 açıklaması: Malatya’ya inmesini bekliyoruz

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan F-35 açıklaması

Kocasının yerine yoldan geçen genci öldürdü! Cezası belli oldu

Kocasının yerine yoldan geçen genci öldürdü! Cezası belli oldu

Beyaz kıtanın benzersiz dünyası

Beyaz kıtanın benzersiz dünyası

Son dakika! Türkiye'den AP'ye bir tepki daha: Tarihe geçecek

Türkiye'den AP'ye bir tepki daha: Tarihe geçecek

Ayakkabısında uyuşturucu bulunan yolcu tutuklandı

Ayakkabısında bulundu! Flaş karar

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.