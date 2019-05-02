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Motocross pistinin yapımı başladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.05.2019 17:51 | Son Güncelleme

İnegöl Belediyesi, Yeniceköy Mahallesi’nde bulunan DOSTUM Merkezi’nin yan tarafında 12 dönümlük bir alanda motocross pisti oluşturmak için çalışmalara başladı.Belediye Başkanı Alper Taban, 12 dönümlük alanda yapımı süren pisti yerinde inceledi.

Motocross pistinin yapımı başladı

İnegöl Belediyesi, Yeniceköy Mahallesi’nde bulunan DOSTUM Merkezi’nin yan tarafında 12 dönümlük bir alanda motocross pisti oluşturmak için çalışmalara başladı.
Belediye Başkanı Alper Taban, 12 dönümlük alanda yapımı süren pisti yerinde inceledi. Alper Taban, “Ramazana sayılı günler kala bir yandan ramazanla ilgili hazırlıkları tamamlamaya çalışıyoruz, yine bir yandan da şehir adına yürüttüğümüz faaliyetler var. Bu faaliyetlerden bir tanesi de yine Yenice’de DOSTUM’un yan bölümünde hazırladığımız pist. Burada bir saha oluşturarak sporseverlerin dikkatini çekmek ve onların kullanımına sunmak adına hazırlıklar yapıyoruz. Gelecekte motocross yarışmaları olabilir, off-road olabilir, farklı yarışmalar, bölgesel ve ulusal anlamda faaliyetler olabilir. Bundan hem İnegöl’ümüz fayda sağlasın, hem de bu sporla uğraşan arkadaşlarımız fayda sağlasın. Şehrin tanıtımı adına da katkı sunar diye düşünüyorum. Belediye olarak her zaman vatandaşlarımızın istek ve ihtiyaçlarını tahlil ederek adımlar atıyoruz. Nihayetinde bu işin profesyonelleri var. Biz burada yaptığımız faaliyetle tüm kesimleri buraya davet etmiş olacağız” dedi.
Çalışma hakkında teknik bilgiler de veren Taban, “Bugünde Fen İşleri Müdürlüğümüz tarafından 12 dönümlük bir alanda motocross pist çalışması yapılmakta. Çalışma kapsamında 850 m motocros pisti inşa ediliyor. 2 adet rampa bulunmaktadır. 200 kamyon, 3000 metreküp hafriyat toprağı ile dolgu yapılmakta. 1 kamyon duvar taşı ve 2 kamyon çıkma lastik alana götürülerek yerleştirildi” diye konuştu.

Motocross pistinin yapımı başladı

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