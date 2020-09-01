MotoGP yıldızı üvey kız kardeşiyle nişanlandı

Birbirini 13 yaşından beri tanıyan çift, 11 yıl gizli tuttukları ilişkilerini 2019’da duyurmuştu.

MotoGP sürücüsü Miguel Oliveira ve üvey kız kardeşi Andreia Pimenta nişanlandı.



Çift 10 yılı aşkın bir süre ilişkilerini gizli tuttu.



İkili, birbirini ergenlik yıllarından beri tanıyor.



24 yaşındaki Pimenta, Oliveria’nın babasının ikinci eşi Cristina’nın kızı ve heyecanlı haberi ünlü yarışçının babası Paulo duyurdu.

Baba Paulo yaptığı açıklamada “Hayatının kadını ile evleneceği için oğlum adına mutluyum” dedi.

Portekizli yarışçı ise ilişkisi hakkında “Aşktan önce aramızda büyük bir arkadaşlık vardı. Birlikte büyüdük. Ancak bir noktada bunun arkadaşlıktan fazlası olduğunu fark ettik. Aramızdaki güçlü bir sevgi. Bu yıl evlenecektik; ama o hafta sonu bir yarışım vardı ve gelecek yıla ertelemek zorunda kaldık” dedi.

Nişan haberi, Portekiz motosiklet tarihinde ilk kez Styria Grand Prix’de MotoGP ödülünün ardından geldi. Oliveria “Sonunda başardığım için saf bir sevinç içinde sadece çığlık attım. Bunun olacağını birkaç yarış önce görmüştüm. Başarma potansiyeline sahip olduğumu gördük” dedi.