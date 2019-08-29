Motokrosta dünyanın en iyileri Afyonkarahisar'a gelecek

Dünyadaki off-road motor sporları arasındaki en popüler etkinlik olan MXGP, Türkiye'nin ve Afyonkarahisar'ın yayınlarla dünya genelinde tanıtılmasına katkıda bulunacak. Gençlik ve Spor Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Afyonkarahisar Belediyesi ve Afyonkarahisar Valiliğinin destek verdiği Spor Toto Teşkilat Başkanlığı, Total, Misli.com, NG Afyon, Turkcell, PTT, Türksat, Monster Enerji, Yamaha, Motovento, Anlas, Budan, ECC Tur, İkbal, Özerband, Park Afyon, Park Hayat Hastanesinin sponsorluğunda düzenlenecek şampiyona için yurt dışından gelecek yaklaşık bin 500 kişilik yarışçı, takım, teknik ekipler ve görevliler etkinlik süresince Afyonkarahisar'da konaklayacak.

Dünya Motokros Şampiyonası ile Spor ve Motosiklet Festivali, 6-8 Eylül tarihlerinde Afyon Motor Sporları Merkezi'nde düzenlenecek. Afyonkarahisar'ın ikinci kez ev sahipliği yapacağı MXGP, Türkiye Motosiklet Federasyonu ve Afyonkarahisar Belediyesince organize edilecek.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı himayelerinde gerçekleştirilecek Dünya Motokros Şampiyonası (MXGP) ile Spor ve Motosiklet Festivali, motosiklet tutkunlarını Afyonkarahisar'da buluşturacak.

Yurt dışından gelmesi beklenilen binlerce MXGP hayranı, 8 Eylül'de Türkiye'de tatilini geçiren yabancı turistler ve halkın da katılımıyla Afyonkarahisar'da yaklaşık 30 bin kişinin buluşması öngörülüyor.

- Markalar yarışacak

Dünya Motokros Şampiyonası'nda 100'den fazla pilot, dünyaca ünlü markalar Yamaha, Honda, KTM, Husqvarna ve Kawasaki fabrika takımları adına şampiyonluk mücadelesi verecek.

Arjantin, Hollanda, İspanya, İtalya, Portekiz, Rusya, Letonya, Almanya, İngiltere, Fransa, Endonezya, Çekya, Belçika, İsviçre ve Çin gibi ülkelerde düzenlenen şampiyona, dünyanın 180 ülkesinde yaklaşık 20 yayıncı tarafından 1,4 milyar kişilik izleyici potansiyeline ulaşıyor. Türkiye'nin bir dakikalık tanıtımının tüm dünya televizyonlarında yer alacağı şampiyona, yaklaşık 60 yabancı basın mensubu tarafından dünya medyasına aktarılacak.

- Dünyanın en iyi parkuru

Afyonkarahisar Belediyesi tarafından Kocatepe Spor Kompleksi içerisinde yer alan Zafer Stadyumu ile Spor Salonu ve Su Sporları Merkezi’nin yanında inşa edilen Afyon Motor Sporları Merkezi, Türkiye'nin ve bölge ülkelerin uluslararası spor organizasyonlarındaki standartları karşılayacak şekilde hazırlandı.