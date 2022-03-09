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Motokuryeler bugün çalışmıyor mu? Valilik'ten kar yağışı önlemi! İstanbul'da motokuryelerin sokağa çıkması yasak mı?

09.03.2022 13:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul'da kar yağışı için yapılan hazırlıklar sürerken, Valilik'ten yağış öncesi yeni açıklama geldi. Karla mücadele hakkında yapılan toplantıdan çıkan kararlar merak ediliyor. Bunlar arasında motokuryeler hakkında bir karar olup olmadığı da sorgulanıyor. Peki motokuryeler bugün çalışmıyor mu? İstanbul'da motokuryelerin sokağa çıkması yasak mı? İşte ayrıntılar...

Motokuryeler bugün çalışmıyor mu? Valilik'ten kar yağışı önlemi! İstanbul'da motokuryelerin sokağa çıkması yasak mı?

İstanbul'da kar yağışı duyurusunun ardından önlemler de konuşulmaya başlandı. İstanbul Valiliği'nden konuyla ilgili alınacak önlemler açıklandı. İşte 9 Mart itibariyle yayınlanan kar yağışı önlemleri!

MOTOKURYELER BUGÜN ÇALIŞIYOR MU?

Valilik tarafından yapılan duyuruda motokuryeler için daha önce sokağa çıkmama kararı alınmıştı. Ancak henüz gerçekleşecek kar yağışı için bu şekilde bir önlem açıklanmadı. Yeni gelişmeler olduğunda haberimizde yer vereceğiz.

AVM'LER SAAT KAÇTA KAPANACAK?

Ayrıca AVM açılış kapanış saatleri hakkında da "İlimizde meslek odaları ve ilgili sivil toplum kuruluşlarıyla yapılan görüşmeler doğrultusunda AVM'lerin 9 Mart 2022 Çarşamba gününden itibaren bir sonraki duyuruya kadar saat 18:00'de kapanmasına; AVM otoparklarının kullanılmak üzere açık bulundurulmasına karar verilmiştir" denildi.

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kar yağışı İstanbul

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