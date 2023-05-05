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Motokuryeler için yasal düzenleme yolda! İstanbul ilk o bölgede başlayacak

05.05.2023 13:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, motokuryeler için yasal bir düzenlemeye gidiyor. Düzenlemeyle birlikte motokuryeler özellikle büyükşehirlerde yoğun trafikte yol kenarlarında dinlenebilecekleri alanlara sahip olacak ve araç sürüşlerindeki emniyet de artırılacak. Bakan Kurum, "İstanbul'daki 250 bin motokurye evladımız için yol kenarlarında yeni cepleri açıyoruz, ilk pilot uygulamasını Tuzla'dan başlatıyoruz" ifadelerini kullanmıştı.

Motokuryeler için yasal düzenleme yolda! İstanbul ilk o bölgede başlayacak

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, özellikle online alışveriş ve evlere servis hizmetinin yaygınlaştığı pandemi döneminden sonra yoğun bir şekilde istihdam edilen motokuryelerle ilgili yasal bir düzenlemeye gidiyor.

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YOL KENARLARINDA DİNLENEBİLECEKLERİ ALANLAR OLUŞTURULACAK

Bakanlık tarafından kuryelere ait araçlar için parklanma ve dinlenme alanları oluşturulması maksadıyla Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği'nde değişiklik yapılıyor. Yeni düzenlemeyle özellikle büyükşehirlerde, yoğun trafiğin arasında araçlarını kullanmaya çalışan motokuryeler, yol kenarlarında dinlenebilecekleri alanlara sahip olacak ve araç sürüşlerindeki emniyet de artırılacak. Bu alanlar, trafik etüdü çerçevesinde ihtiyaca göre imar planlarında belirlenecek.

BAKAN KURUM, İSTANBUL'DA PİLOT BÖLGEYİ AÇIKLADI

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, motokuryelerle için yapılacak yeni düzenlemeyle ilgili müjdeyi Ramazan ayı içerisinde düzenlenen Tuzla Gençlik Buluşması Toplantısında vermişti. Türkiye’de 1 milyon 200 bin motokuryenin olduğunu ifade eden Bakan Kurum, motokuryelerin can güvenliğini artırma ve onları koruma amacıyla devreye alacakları sistemle ilgili, şu cümleleri kullanmıştı:

“Biz illerimizi, ilçelerimizi gezerken, evlerimizde rahat huzurlu bir şekilde yaşarken, motokurye kardeşlerimizle sıkça karşılaşıyoruz. Evde bir ihtiyacımız, bir hastamız olsa ilaca ihtiyaç duysak, evde yiyecek, içeceklerle ilgili bir eksiğimiz olsa veya yemek siparişi versek hep motokurye kardeşlerimiz bu hizmeti veriyorlar. İstanbul'umuzda şu an 250 bin motokuryemiz var. Motokuryelerimizin dinlenebilmesi, ihtiyaçlarını karşılayabilmesi için yeni yapılacak tüm imar planlarında yol kenarlarında dinlenme alanları ayırıyoruz. İstanbul'daki 250 bin motokurye evladımız için yol kenarlarında yeni cepleri açıyoruz, ilk pilot uygulamasını Tuzla'dan başlatıyoruz.”

"BÖYLE BİR PROJEYİ DÜNYADA İLK DEFA ÜLKEMİZDE BAŞLATMIŞ OLACAĞIZ"

Motokuryelerin, modern zamanda insanlara büyük vakit kazandıran bir hizmet sunduklarının altını çizen Bakan Kurum, istihdam grubundaki vatandaşlara, “Yeni yapılacak tüm imar planlarında motokurye kardeşlerimizin dinlenme alanları için yeni yerler ayırıyoruz. Araçlarını şarj edebilecek ve araçlarının bakımını yapabilecekler. Buna ilişkin yönetmeliğimizi değiştiriyoruz. Bu projeye de Bakanlığımız her türlü maddi desteği verecek. Bu proje insanımıza, vatandaşımıza verdiğimiz kıymeti gösterir. Arkadaşlarımızın bizim için yapmış olduğu hizmetler karşılığında az da olsa onlara değer verdiğimizi gösterir. Onlar her şeyin en güzeline layık. Cansiperane bir şekilde mücadele veriyorlar. Bir dakika önce o ilacı, yemeği yetiştirebilmek için çok büyük risklere giriyorlar. Belki de böyle bir projeyi dünyada ilk defa ülkemizde başlatmış olacağız.” şeklinde konuşmuştu.

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İstanbul Murat Kurum Motokurye

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