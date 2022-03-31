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Motokuryeye 60 bin euro'luk gasp! O anlar kamerada

31.03.2022 14:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul'un Zeytinburnu ilçesinde bir motokurye gaspa uğradı. Motokuryenin üzerinde taşıdığı 60 bin euroyu saldırganlar çalarak kaçtı.

Motokuryeye 60 bin euro'luk gasp! O anlar kamerada

İstanbul'da yaşanan bir gasp olayı kameralara yansıdı. Üzerinde yeni bozdurduğu 60 bin euro'yu taşıyan motokuryeye bir otomobil hızla çarptı. Kuryenin kazanın etkisiyle ayağı kırılırken çarpan otomobildeki kişiler araçtan inerek kuryenin üzerindeki 60 bin euro'yu çalarak kayıplara karıştı.

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Olay, Zeytinburnu Kazlıçeşme Mahallesi 10. Yıl Caddesi üzerinde bugün saat 10.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, Seyitnizam Mahallesi'ndeki bir döviz bürosunda çalışan motosikletli kurye, Kapalıçarşı'dan bozdurduğu yaklaşık 60 bin euro değerindeki Türk Lirası ile Yenikapı sahili üstünden çalıştığı döviz bürosuna gidiyordu. Kurye, Kazlıçeşme Mahallesi 10. Yıl Caddesi'nde seyrederken arkasından hızla yaklaşan yabancı plakalı otomobil, motosiklete arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle kaldırımda bulunan yaklaşık 13 bariyeri kırdıktan sonra düşen motosikletin sürücüsünün ayağı kırıldı. Otomobilden inen kimliği belirsiz üç kişi, yaralı kuryeyi döverek üstünde bulunan parayı alıp olay yerinden uzaklaştı. İhbar verilmesi üzerine olay yerine ambulans ve polis sevk edildi. Yaralı kurye ambulans ile hastaneye kaldırılırken, polis olay ile ilgili soruşturma başlattı. 

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GASP ANI GÜVENLİK KAMERASINDA 

Zeytinburnu'nda gerçekleşen olay, bir benzin istasyonunun güvenlik kamerası tarafından anbean kaydedildi. Görüntülerde, bir otomobilin hızla motosikletliye çarparak savurduğu görülüyor.

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Çarpmanın motosikletin kaldırım üstündeki bariyerleri parçaladığı ve otomobilden inen kimliği belirsiz üç şüphelinin kuryeyi gasp ederek kaçarken, bir benzinlik çalışanının gaspçıların aracını tekmelediği görülüyor.  

"KURYENİN ÜSTÜNDEKİ PARALARI ALIP KAÇIYORLAR"

Gaspa uğrayan kuryenin döviz bürosu işletmecisi Hayati Yılmaz şöyle konuştu:

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"Sabah erken saatlerde ben kuryemi Kapalıçarşı'ya euro gönderdim. Gönderdiğim euro'yu Türk Lirası'nı alıp Yenikapı Sahil Yolu'ndan Zeytinburnu'ndaki döviz bürosuna getirecekti. Yedikule'de benzin istasyonu önünde, yabancı plakalı otomobil motorsiklete çarpıyor. Motor istasyonu önündeki belediyeye ait bariyerlere çarpıyor. Bariyerlerden 10 -15 tanesini kırarak motorsikletle kurye düşüyor. Otomobilden üç kişi iniyor. Kuryenin üstündeki paraları alıp kaçıyorlar. İstasyon çalışanları çarpan otomobili tekmeliyorlar. Otomobildekilerin kuryeyi gasp ettiğini sonradan fark etmişler. Elemanımın ayağı kırılıyor. Yapanların en kısa zamanda bulunmasını istiyoruz. Bundan yaklaşık bir ay önce de Zeytinburnu'ndaki bir döviz bürosunun çalışanı da aynı bu şekilde Yenikapı Sahili'nde gasp edilmiş. O arkadaş da biz de mağduruz. 60 bin euro civarında paramız gasp edildi."

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