Motoplex İstanbul açıldı

İSTANBUL, (DHA) - Motosiklet tutkunlarının buluşma ve eğitim noktası olarak geliştirilen, dünya üzerinde de toplamda 300’den fazla noktada bulunan Motoplex konsepti, Türkiye’de ilk kez İstanbul Kadıköy’de açıldı.

Piaggio Grup Markaları Vespa, Aprilia, Moto Guzzi ve Piaggio için özel olarak geliştirilen Motoplex İstanbul’un açılışına iş ve sanat dünyasının yanı sıra cemiyet hayatından da önemli isimler katıldı. Açılış konuşmasını yapan Suzuki Türkiye ve Trend Motosiklet Pazarlama A.Ş. Genel Müdürü Ümit Karaarslan, "Uzman eğitmenlerimiz eşliğinde güvenli motosiklet sürüş teknikleri sunacağımız Motoplex İstanbul, dostlarınızla, sevdiklerinizle buluşmak için sabırsızlanacağınız bir cazibe merkezi olacak. Tüm motosiklet tutkunlarını Motoplex İstanbul’a bekliyoruz" dedi.

Piaggio, Vespa, Aprilia ve Moto Guzzi markalarının Türkiye Distribütörü Trend Motosiklet, motosiklet tutkunları için özel olarak tasarlanan Motoplex İstanbul’un kapılarını Kadıköy Koşuyolu’nda açtı. Suzuki Türkiye ve Trend Motosiklet Pazarlama A.Ş. Genel Müdürü Ümit Karaarslan’ın ev sahipliğinde gerçekleşen açılışa; Doğan Holding Onursal Başkanı Aydın Doğan, Doğan Holding Yönetim Kurulu Üyesi Vuslat Doğan Sabancı ile Piaggio Grup Başkan Yardımcısı Massimiliano Gerbi ve Piaggio Grubu’nun üst düzey yöneticilerinin yanı sıra; İlker Ayrık, Yosi Mizrahi, Yağmur Atacan gibi sanat ve cemiyet hayatından çok sayıda davetli katıldı.