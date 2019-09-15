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Motor arızası yapan eğitim uçağı boş araziye indirildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.09.2019 17:20 | Son Güncelleme

  TC-AJL tescil işaretli, DA-20/C1 tipi  eğitim uçağı bugün saat 10.15’te öğretmen intibak uçuşu için  Büyükçekmce'deki Hezarfen Havaalanı’ndan havalandı.

Motor arızası yapan eğitim uçağı boş araziye indirildi

İbrahim YILDIZ/İSTANBUL, (DHA) TC-AJL tescil işaretli, DA-20/C1 tipi eğitim uçağı bugün saat 10.15’te öğretmen intibak uçuşu için Büyükçekmce'deki Hezarfen Havaalanı’ndan havalandı. Uçuş sırasında uçakta motor arızası meydana geldi. Uçaktaki öğretmen pilot ile pilot adayı, uçağı uygun bir bölgeye emniyetle boş araziye indirmeyi başardı. Olay yerine gelen Jandarma Ekipleri incelemede bulundu. Uçak daha sonra kamyonetle onarım için Hezarfen Havaalanı’na götürüldü.

(FOTOĞRAF)

Motor arızası yapan eğitim uçağı boş araziye indirildiMotor arızası yapan eğitim uçağı boş araziye indirildi

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