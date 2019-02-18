Motor bölümü alev alan otomobil kullanılmaz hale geldi

Ahmet BAYRAK/ORDU, (DHA)- ORDU’nun Altınordu ilçesinde, park halindeyken motor bölümü alev alan otomobil, yanarak kulanılamaz hale geldi.
Yangın, sabah saatlerinde Karşıyaka Mahallesi, 982’nci Sokak'ta çıktı. Sokakta O.Ç.’ye ait 52 FD 441 plakalı park halindeki otomobilin motor bölümünde henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangında alevler kısa sürede aracı sardı. Olayı fark eden mahalle sakinleri yangına müdahale ederken, durum itfaiye ekiplerine bildirildi. İhbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ekiplerinin çalışmasının ardından yangın söndürülürken, otomobil kullanılamaz hale geldi.
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