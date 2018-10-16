Motor bölümü alev alan TIR yandı

BURSA, (DHA)- BURSA'da, seyir halindeyken motor bölümü alev alan mermer yüklü TIR, yanarak kullanılmaz hale geldi.
Olay, Bursa-Harmancık karayolunda meydana geldi. Harmancık yönüne giden Şener Yan yönetimindeki 09 PM 122 plakalı mermer yüklü TIR'ın motor bölümünde yangın çıktı. Sürücü Şener Yan, TIR'ı durdurup kendisini dışarıya atarken, itfaiyeye haber verdi. Gelen itfaiye ekipleri, kabin bölümünü tamamen sarar alevlere müdahale etti. Yangın kısa sürede söndürüldü. TIR, kullanılmaz hale geldi.
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