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Motor çalıntı, plaka sahte çıktı

YAŞAM HABERLERİ  | 19.03.2019 17:36 | Son Güncelleme

Bursa’nın İnegöl ilçesinde yapılan uygulamalar sırasında durdurulan motosiklet çalıntı çıkarken, plakasının ise başka motosiklete ait olduğu anlaşıldı.

Motor çalıntı, plaka sahte çıktı

Bursa’nın İnegöl ilçesinde yapılan uygulamalar sırasında durdurulan motosiklet çalıntı çıkarken, plakasının ise başka motosiklete ait olduğu anlaşıldı. Ekipler tarafından motosiklete el konurken, sürücüsü ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.
İnegöl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı uygulamalar kapsamında durdurulan motosiklet sürücüsü şok etti. 16 KCZ 68 plakalı motosiklet sürücüsü F.K. Trafik Şubesi ekipleri tarafından durduruldu. Yapılan incelemelerde, motosikletin çalıntı ve plakasını farklı motosiklete ait olduğu tespit edildi. Motosikletin gerçek plakası ise 16 KLJ 15 olduğu ortaya çıktı. Sürücü F.D’nin ise sürücü belgesi olmadığı belirlendi. Şahsa ehliyetsiz motosiklet kullanmaktan dolayı bin TL cezai işlem uygulandı. Çalıntı motosiklet ekipler tarafından incelenmek üzere karakola götürüldü. İfadesi alınmak üzere karakola götürülürken, sürücü motosikleti bir tamirhanede aldığını söyledi. Konu ile ilgili soruşturma sürüyor.

Motor çalıntı, plaka sahte çıktı

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