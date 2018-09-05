Motor kapağı üzerinde ölüme meydan okudu

Alınan bilgilere göre, Kahramankazan ilçesinde akşam saatlerinde yaşanan olayda, sokak üzerinde seyir halinde olan bir otomobilin kaputuna oturan genç, motor üzerinde yolculuk yaptı. Manevralar yaparak ilerleyen aracın üzerinde yoluna devam eden genç, defalarca düşme tehlikesi atlatmasına rağmen, aldırmadan tehlikeli oyununa devam etti.
Çevredeki vatandaşların endişe dolu bakışlarına aldırmayan genç, otomobille birlikte gözden kaybolarak yoluna bu şekilde devam etti. O anlar cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi. (İHA)
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