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Motor kaputundan dumanlar çıkan araç hareketli anların yaşanmasına neden oldu

04.01.2021 14:40 | Son Güncelleme:
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Bartın’da motor kaputu ve egzoz bölgesinden dumanlar çıkan araç nedeniyle hareketli anlar yaşandı.

Bartın’da motor kaputu ve egzoz bölgesinden dumanlar çıkan araç nedeniyle hareketli anlar yaşandı. Yolu kaplayan dumanlar diğer sürücülere de zor anlar yaşattı.
Karabük istikametinden Bartın yönüne seyir halinde olan 44 FC 910 plakalı Ford marka hafif ticari aracın motor kaputundan dumanlar yükselmesi üzerine sürücü aracı Çaydüzü Mahallesi mevki’inde yol kenarına çekerek durdurdu. Sürücünün motor kaputunu açmasıyla beraber dumanlar artarak çevreye yayılmaya başladı. Bu sırada sürücü ve çevredeki vatandaşların yaşadıkları panik cep telefonu kamerasına yansıdı. Yolun dumanlarla kaplanması nedeniyle ulaşımda kısa süreli aksama yaşandı.
İhbar üzerine bölgeye ulaşan itfaiye ekiplerince yapılan kontrollerde dumanların motor arızası nedeniyle oluştuğu anlaşıldı.

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