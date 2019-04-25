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Motor kazasında ölen üniversiteli Sefa toprağa verildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.04.2019 16:06 | Son Güncelleme

KARABÜK'ün Yenice ilçesinde, arkadaşına ait motosikleti satışını yapmak için Zonguldak'a götürürken, geçirdiği kazada yaşamını yitiren Sefa Cinkavuk (21), toprağa verildi.

Bülent DİKTEPE/KARABÜK, (DHA)- KARABÜK'ün Yenice ilçesinde, arkadaşına ait motosikleti satışını yapmak için Zonguldak'a götürürken, geçirdiği kazada yaşamını yitiren Sefa Cinkavuk (21), toprağa verildi. Kaza, dün öğle saatlerinde, Karabük- Zonguldak yolu Balıkısık mevkisinde meydana geldi. Zonguldak yönüne giden Karabük Üniversitesi TOBB Teknik Bilimler Meslek Yüksek Okulu Makine Bölümü 2'nci sınıf öğrencisi Sefa Cinkavuk'un kullandığı 06 FR 4867 plakalı motosiklet, karşı yönden gelen Şevki Kar yönetimindeki 81 EA 801 plakalı kamyonetle çarpıştı. Kazada yola savrularak, ağır yaralanan Cinkavuk, kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Sefa Cinkavuk için Beşbinevler Merkez Camii'nde bugün cenaze töreni düzenlendi. Cenazeye Karabük Valisi Fuat Gürel, Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili, İl Jandarma Komutanı Albay Ali Sefa Yılmaz, Cinkavuk'un ailesi, yakınları, arkadaşları ve çok sayıda kişi katıldı. Cinkavuk'un cenazesi, İl Müftüsü İlyas Yılmaztürk tarafından kıldırılan namazın ardından Beşbinevler Mezarlığı'nda toprağa verildi. Öte yandan Sefa Cinkavuk'un, arkadaşına ait motosikletin satışını yapmak için Zonguldak'ın Çaycuma ilçesine götürmek üzere yola çıktığı ve arkadaşının da onun otomobiliyle arkasından geldiği öğrenildi. Dün kazanın ardından bölgede selfie yapan kişi, sosyal medyada paylaştığı fotoğraf nedeniyle tepki görmüştü.

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