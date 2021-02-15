Motor kısmından alev alan otomobil küle döndü

Kastamonu’da seyir halindeki otomobilin motor bölümünde çıkan yangın, kısa sürede tüm aracı kapladı. İtfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangında otomobil kullanılamaz hale geldi.

Kaza, Kastamonu-Bartın karayolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Erdem Tunç’un idaresinde seyir halinde olan otomobilden duman ve koku gelmeye başladı. Durumu fark eden sürücü de panikleyerek, otomobilini yolun kenarına park etti.

Tunç, araçtan indiği sırada ise otomobilin motor bölümü bir anda alev aldı. Kısa sürede alevler aracı kaplarken, olay yerine gelen itfaiye ekipleri yanan otomobili söndürdü. Otomobil, çıkan yangında tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. Olayın ardından polis ekipleri çevrede güvenlik önlemleri alarak incelemelerde bulundu.

Bartın’dan Kurucaşile’ye gitmek istediği sırada otomobilinde bir koku duyduğunu söyleyen sürücü Erdem Tunç, "Koku ve duman duyunca aracı yolun kenarına çekip park ettim. Araçtan iner inmez motor bölümü tutuştu. Herhangi bir yaralanmam olmadı ama araç tamamen yandı" dedi.

