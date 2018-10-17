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Motor kullanmasıyla ünlü blogger Olga Petrova hayatını kaybetti!

DÜNYA HABERLERİ  | 17.10.2018 08:59 | Son Güncelleme

Rusya'da Instagram, VK ve YouTube'a yüklediği motor bloglarıyla şöhrete kavuşan ve yüzbinlerce takipçisi olan Petrova, Rusya'nın başkenti Moskova'da bir araca yandan çarptı. Yoğun bakıma kaldırılan genç kadın hayatını kaybetti.

Rusya’nın ünlü bloggerlarından olan ve paylaştığı video ve fotoğraflarla şöhrete kavuşan Olga Petrova, tutkusunun kurbanı oldu. Çektiği videolarla motor sporunu ve motor dünyasını gözler önüne seren ve bu sebeple Instagram, VKontakte ve YouTube gibi platformlarda yüzbinlerce takipçisi olan Petrova, korkunç bir kaza yaşadı.

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Olay başkent Moskova’nın işlek yollarından birinde yaşandı. 22 yaşındaki Petrova, hızla ilerlerken önündeki sedan tipi otomobil aniden dönüş yaptı. Hiçbir sinyal vermeden yolun öbür tarafına dönmeye çalışan aracı son anda gören Petrova hızla gittiği için duracak zaman bulamadı. Otomobilin yolcu kapısına çarpan ve taklalar atarak sürüklenen Rus blogger’a ilk müdahale Rublevo-Uspensky Caddesi’nde kaza yerinde yapıldı.

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Rusya’nın en seksi ve en güzel motorcusu olarak bilinen Petrova müdahaleye rağmen olay yerinde yaşamını yitirdi. Acı haberi alan hayranları, genç manken hakkında birçok yorum yazarak, ölümünün erken olduğunu vurguladı.


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Anahtar Kelimeler:
Rusya Blogger Olga Petrova Kaza

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Okuyucu Yorumları 7 yorum
Güzel kızmış ama Volvo s80 e çarpmış sanırım büyük şanssızlık mevla rahmet eyleye
Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun.
yazık olmuş
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