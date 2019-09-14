HABER

Motor sırtında dünya evine girdiler

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.09.2019 13:20 | Son Güncelleme

Bursa’da 5 yıldır tanışan ve evlilik kararı alan iki motorcu, dünya evine girdi.

Motor sırtında dünya evine girdiler

Bursa’da 5 yıldır tanışan ve evlilik kararı alan iki motorcu, dünya evine girdi. Motorcuların düğününde düğün konvoyu da onlarca motordan oluştu.
Mustafakemalpaşa ilçesinde ikamet eden motor tutkunu Serkan ve Fidan Bektaş çifti hayatlarını birleştirdi. Genç çift, alışılmışın dışında gelin arabası yerine kendi motorlarını süsledi. Çiftin arkadaşları da gelin konvoyunu onlarca motordan oluşturunca ortaya renkli görüntüler çıktı. Serkan ve Fidan Bektaş çifti, düğünün ardından balayı seyahatine de motorlarıyla çıktı.

Motor sırtında dünya evine girdiler

PARTNER Tereddüt etmeden cildimize sürüyoruz ama... Tereddüt etmeden cildimize sürüyoruz ama...
İSTE, TEKNOFEST'te 3 ekiple yarışacakİSTE, TEKNOFEST'te 3 ekiple yarışacak
Ralli şampiyonasına protestoya 'pankart yasağı' engeliRalli şampiyonasına protestoya 'pankart yasağı' engeli
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

''G.Saray böyle devam ederse, Falcao ikinci Diagne olur''

''G.Saray böyle devam ederse, Falcao ikinci Diagne olur''

Oyuncu Şevket Çoruh'a bıçaklı saldırı

Oyuncu Şevket Çoruh'a bıçaklı saldırı

Çankırı'da peş peşe korkutan depremler!

Çankırı'da peş peşe korkutan depremler!

49 il ve KKTC'de dev operasyon!

49 il ve KKTC'de dev operasyon!

Eski belediye başkanının kızı evinde ölü bulundu

Eski belediye başkanının kızı evinde ölü bulundu

Feci kaza! Sürücünün ayak bileği koptu

Feci kaza! Sürücünün ayak bileği koptu

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

AYM'den memurluktan atılan kadın için 'hak ihlali' kararı!

AYM'den memurluktan atılan kadın için 'hak ihlali' kararı!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

İmamoğlu, Erdoğan görüşmesinin detaylarını açıkladı! O sözlere yanıt

İmamoğlu, Erdoğan görüşmesinin detaylarını açıkladı! O sözlere yanıt

Sandalyeden düşen İmamoğlu ile Erdoğan arasında güldüren diyalog

Sandalyeden düşen İmamoğlu ile Erdoğan arasında güldüren diyalog

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
80 yaşındaki kadına tecavüz etmeye çalışmıştı! Yeni gelişme

80 yaşındaki kadına tecavüz etmeye çalışmıştı! Yeni gelişme

Şişli'de iş merkezinde korkutan yangın

İstanbul'un göbeğinde korkutan yangın

İntihar eden kadının eşi konuştu: Benimle ilgili bir problemi yoktu

İntihar eden kadının eşi konuştu

Yer: Esenyurt... Feci şekilde dövüp metruk binaya attılar

Feci şekilde dövüp metruk binaya attılar

Son dakika: Çankırı'da deprem! AFAD duyurdu (son depremler)

Çankırı'da peş peşe korkutan depremler!

Eşini 15 kez bıçakladı 'İstemeden oldu' dedi

Eşini 15 kez bıçakladı 'İstemeden oldu' dedi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.