Motor, aracın gücünün üretildiği ana merkez görevindedir. Bu gücü piston içindeki yanma işleminden elde eder. Pistonlar bu patlama sonucunda yukarı ve aşağı hareket eder. Bu hareketin sonucunda ise krank mili hareket eder ve şanzıman sayesinde bu gücü lastiklere aktarır. Bu hareket sırasında motor ve parçaları fazlasıyla ısınır. Bunları soğutmak içinse bir sisteme ihtiyaç duyar. Bu sistemin adı Motor soğutma sistemidir. Peki motor soğutma sistemi nedir? Nasıl çalışır? MOTOR NASIL SOĞUTULUR? Motorun soğutma şekilleri oldukça farklıdır. şimdi bunları sizler için detaylandırdık. İşte motorun soğumasını sağlayan başlıklar. ARAÇ YOL ALIRKEN RÜZGARIN ETKİSİ İLE SOĞUTMA Araç hızına bağlı olarak soğuyan rüzgar sayesinde sıcak motorun ısısı azaltılır. Bu sıcaklık transferi ile motor bir nebzede olsa soğutulur. Burada rüzgar motorun dış kısmına temas eder. Burada da gerçekleşen ısı transferi ile de motor bir miktar ısı kaybı yaşar. Bir miktar diye telaffuz ediyoruz çünkü, bu tarz soğutma şeklinin motora katkısı oldukça azdır. MOTOR YAĞININ SÜRTÜNMEYİ AZALTICI ETKİSİ İLE SOĞUTMA Motor yağı, sadece motor içerisinde parçaların birbiri ile temasını azaltan bir sıvıdır. Sürtünmesi azalan motor da sıcaklıkta azalır. Çalışan parçaların ısısının belli bir miktarı da motor yağına geçer. Burada iki türlü ısı azaltılır. Biri motor yağına geçen ısı sayesinde, bir diğeri de motor parçalarının sürtünmesinin azalmasından kaynaklı.

RADYATÖR SİSTEMİ VASITASIYLA SOĞUTMA Motor bloğu ve silindir kapağı içerisinde bazı kanallar bulunmaktadır. Buna ceket de denmektedir. Bu ceketlerde motor yağı ile temas etmeden dolaşan bir soğutma sıvısı döner. Motorun ısısının önemli bir bölümü soğutma sıvısına transfer olur. Transfer işlemi sırasında motor parçalarının sıcaklığı azalır. Bu sistemi ekstra olarak Radyatör sistemi olmadan düşünemeyiz. Bu sistem tek başına motorun soğutulmasını sağlamaz KAÇ TİP SOĞUTMA SİSTEMİ VARDIR? Tiplerine göre soğutma sistemleri ikiye ayrılır. Hava soğutmalı ve su soğutmalı olarak ayrılan bu sistemlerden en verimlisi su soğutmalı olanlardır. Hava soğutmalı sistemlere göre daha hızlı soğutma sağlanır. HAVA SOĞUTMA SİSTEMİ Bu tarz soğutma sistemlerin de soğutma işlemine yardımcı olmak için motor üzerinde yüzgeç denilen metal çıkıntılar bulunur. Günümüz otomobillerinden bu tarz soğutma sistemi kullanılmamaktadır. Bu sistemler daha çok içten yanmalı motora sahip pervaneli uçaklarda ve daha ilk nesil motosikletlerde kullanılır. Bu tarz motor soğutma sistemlerinin en kapsamlısı ise VW Beetle modellerinde kullanılmıştı. Akabinde eski nesil Porsche modellerinde de bu tarz soğutma sistemlerini görüyoruz. Bir dönem ülkemizde de satılmış olan Fiat 126 Bis modelinde de hava soğutma sistemi kullanılmıştı.

SIVI SOĞUTMA SİSTEMİ Bu sistemde motorun ceket bölümlerinde hava yerine soğutma sıvısı dolaşır. Günümüzde üretilen tüm otomobil motorları, bu tarz soğutma sistemini kullanırlar. Hatta bazı uçak ve motosiklet motorlarında sıvı soğutma sistemini kullanır. MOTOR SOĞUTMA SİSTEMİ BİLEŞENLERİ NELERDİR? Motor soğutma sistemi bir çok argümana sahip sistemlerdir. Bu sistemlerde birden fazla parça yer almaktadır. Şimdi onları sizler için inceleyelim. RADYATÖR Asıl amacı ısı transferini sağlamaktır. Motordan alınan ısı soğutma sıvısı içerisinde buraya gelir İçerisinde kılcal bölmeler sayesinde, motor sıvısı soğutulur. Bu kanallara giren hava motor sıvısını çok hızlı şekilde soğutur. Rüzgarın etkisi yanında fan motoru da bu soğutmayı hızlandıran ayrıntılardandır. Burada soğuyan hava tekrar motoru soğutmak için sisteme borular yardımı ile dahil olur. SİRKÜLASYON POMPASI Adından da anlaşılacağı gibi sistemin içindeki sıvının akışını basınçlı bir şekilde yapılmasını sağlayan parçadır. Sıvı bu parça ile çok hızlı bir şekilde sirküle olarak soğutma sistemine dahil olur. TERMOSTAT Motorun termometresi mantığında çalışır. Motor soğutma sıvısının sıcaklığını ölçer. Eğer ki su çok sıcak bir konuma gelirse, termostat devreye girer ve radyatördeki fanı hareketlendirir. Bu sayede soğuma işlemi oldukça hızlı gerçekleşir.

RADYATÖR FANI (PERVANE) Termostat üzerinden gelen emirleri takip eder. Buradan gelen emirler vasıtasıyla çalışır veya çalışmayı durdurur. SOĞUTMA SIVISI Sıcaklığı sürekli değişen ve ceketler içinde dolaşan sıvı maddedir. Isısı artan sıvı radyatöre giderek soğutulur. Bu işlem araç çalışır veya gerekli halleder durduğu yerde bile çalışmaya devam eder. Bu sistemde sadece su kullanmak fazlasıyla risklidir. Bu su hava sıcaklığının çok düşük olduüu durumlarda donabilir. Sistemin tamamen işlevsiz hale gelmesine sebep olur. Bunun yanında su radyatör sistemini çok çabuk paslandırabilir. Bu pas ilerde soğutma sisteminin tıkanmasına sebep olabilir. SOĞUTMA KANALLARI (CEKET) Silindir bloğu ve silindir kapağında yer alan odalardır. Bu alanlarda soğutma sıvısı dolanır. Bu dolaşma motor sıcaklığının azaltılması işlemine katkıda bulunur. Bu kanallar sayesinde motorun ısısı soğutma sıvısına transfer olur. MOTOR SOĞUTMA SİSTEMİ NASIL ÇALIŞIR? Bu sistem içinde belli bir miktar sıvının olduğu kapalı bir sistem olarak bilinir. Burada sıvıyı sistem içerisinde dolandırmak için sirkülasyon pompasına ihtiyaç duyulur. Bu pompa sayesinde sürekli olarak soğutma sıvısı sistem içerisinde döner. İçten yanmalı makinelerde oluşan patlama sonucu sıcaklığı artan motorun ısısı soğutma kanallarında dolaşan soğutma sıvısına aktarılır. Bu durumda soğutma sıvısı ısınır ve soğumaya ihtiyaç duyar. Isınan sıvı pompa yardımıyla basınçlı bir şekilde radyatöre ulaşır. Radyatöre gelen sıcak sıvı burada soğutulur. Bu işlemden sonra sıvı motor kanallarına tekrar gönderilir. Termostat yüksek sıcaklık ile karşı karşıya kalırsa radyatör fanını devreye alır. Bu sayede sistem ekstra daha hızlı ve daha etkili soğur.