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Motor yatın çarptığı tekne battı: 1 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.06.2019 21:10 | Son Güncelleme

Bodrum Göltürkbükü açıklarında motor yatın çarptığı teknenin kaptanı yaralandı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde motor yatın çarptığı teknenin kaptanı yaralandı.

Göltürkbükü açıklarında "Maçakızı" isimli motor yat, bölgede balık avlayan "Yörük Ağası" isimli tekneye çarptı.

Çarpma esnasında teknede bulunan 3 kişi denize atlayarak kurtulurken, kaptan Osman Demirkoz yaralandı.

Demirkoz, açıktaki başka bir tekneye alınarak karaya çıkarıldı. Deniz kazası ihbarıyla kıyıda hazır bekletilen 112 Acil Servis ekiplerinin ilk müdahalede bulunduğu Demirkoz, Bodrum Acıbadem Hastanesine kaldırıldı. Demirkoz'un hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.

Bu arada denize atlayarak canlarını kurtaran diğer 3 balıkçı ise başka bir tekneyle karaya çıktı.

Bölgeye giden sahil güvenlik ekipleri soruşturma başlattı.

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Anahtar Kelimeler:
balıkçı teknezi bodrum Kaza Motoryat Muğla

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