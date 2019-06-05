Motor yatın çarptığı teknenin batması

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, motor yatın balıkçı teknesine çarpması sonucu meydana gelen kazada tekneden atlayarak kurtulan gazeteciler, yaşadıkları o anları anlattı.

Göltürkbükü Mahallesi açıklarında "Maçakızı" isimli motor yatın çarptığı "Yörük Ağası" isimli balıkçı teknesinin kaptanı Osman Demirkoz'un, Bodrum Acıbadem Hastanesi yoğun bakım servisindeki tedavisi sürüyor.

Kaza sırasında tekneden atlayarak kurtulan gazeteciler, hastanedeki Demirkoz'un ailesine geçmiş olsun dileklerini iletti.

Hürriyet Gazetesi muhabiri Cenker Tezel, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hala olayın şokunda olduğunu söyledi.

Kimsenin kaza yaşamamasını temenni eden Cenker, "Deniz tarihinde böyle bir enteresan olay bize denk geldi. Tamamen üstümüzden geçen bir tekne. Film sahneleri gibiydi. Farklı bir olay, anlam veremiyorum. Düşünün, iki uçağın havada çarpışması ne kadar enteresan bir haberse bu da o kadar enteresan. Açık denizde olan bir şey. Şükür yaşıyoruz. Verilmiş sadakamız varmış." diye konuştu.

- "Atlamak için son ana kadar bekledik"