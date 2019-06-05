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Motor yatın çarptığı teknenin batması

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.06.2019 17:35 | Son Güncelleme

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, motor yatın balıkçı teknesine çarpması sonucu meydana gelen kazada tekneden atlayarak kurtulan gazeteciler, yaşadıklarını anlattı - Hürriyet Gazetesi muhabiri Cenker Tezel: - "Tamamen üstümüzden geçen bir tekne. Film sahneleri gibiydi. Farklı bir olay, anlam veremiyorum" - Kazada yaralanan Bloomberg HT muhabiri Onur Aydın: - "Çarpma sesini, atlarken havadayken duydum"

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, motor yatın balıkçı teknesine çarpması sonucu meydana gelen kazada tekneden atlayarak kurtulan gazeteciler, yaşadıkları o anları anlattı.

Göltürkbükü Mahallesi açıklarında "Maçakızı" isimli motor yatın çarptığı "Yörük Ağası" isimli balıkçı teknesinin kaptanı Osman Demirkoz'un, Bodrum Acıbadem Hastanesi yoğun bakım servisindeki tedavisi sürüyor.

Kaza sırasında tekneden atlayarak kurtulan gazeteciler, hastanedeki Demirkoz'un ailesine geçmiş olsun dileklerini iletti.

Hürriyet Gazetesi muhabiri Cenker Tezel, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hala olayın şokunda olduğunu söyledi.

Kimsenin kaza yaşamamasını temenni eden Cenker, "Deniz tarihinde böyle bir enteresan olay bize denk geldi. Tamamen üstümüzden geçen bir tekne. Film sahneleri gibiydi. Farklı bir olay, anlam veremiyorum. Düşünün, iki uçağın havada çarpışması ne kadar enteresan bir haberse bu da o kadar enteresan. Açık denizde olan bir şey. Şükür yaşıyoruz. Verilmiş sadakamız varmış." diye konuştu.

- "Atlamak için son ana kadar bekledik"

Bloomberg HT muhabiri Onur Aydın ise ayağından yaralandığını ve beş dikiş atıldığını belirterek, tekneden atlarken bir yere çarptığını ifade etti.

"Atladığımızda, 'Atladım ama yine de kurtulamadık' dedim. Çarpma sesini, atlarken havadayken duydum." diyen Aydın, kaptan Demirkoz'un yaralanmasından üzüntü duyduğunu belirtti.

TV100 muhabiri Metehan Eşki de atlamak için son ana kadar beklediklerini vurgulayarak, yatın kendileri atlarken tekneye çarptığını aktardı.

"Atladığımda havadayken bizim olduğumuz tekneye çarptı, onun sesini duydum. Tekne parçalanmıştı." ifadelerini kullanan Eşki, yanlarından geçen bir tur teknesinin kendilerine yardım ettiğini anlattı.

- Şüpheli, adliyeye sevk edildi

Öte yandan, motor yatın kaptanı A.S, gözaltına alındı. Şüpheli, Sahil Güvenlik Karakolu'ndaki işlemlerinin ardından "taksirle yaralama" suçlamasıyla adliyeye sevk edildi.

Göltürkbükü Mahallesi açıklarında meydana gelen kazada balıkçı teknesinin kaptanı yaralanmış, teknedeki 3 gazeteci ise denize atlayarak kurtulmuştu.

Yaralanan kaptan ile diğer 3 kişi açıktaki teknelerle alınarak karaya çıkarılmıştı.

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