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Motor yatın tekneye çarpma anı güvenlik kamerasında

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.06.2019 12:24 | Son Güncelleme

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, motor yatın balıkçı teknesine çarpma anı güvenlik kamerasınca kaydedildi

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, motor yatın çarptığı teknenin kaptanının yaralandığı olay, güvenlik kamerasına yansıdı.

"Maçakızı" isimli motor yatın çarptığı "Yörük Ağası" isimli balıkçı teknesinin kaptanı Osman Demirkoz'un yaralandığı kazanın, kıyıdaki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi ortaya çıktı. Kayıtta, motor yatın tekneye doğru ilerlemesi ve çarptığı anlar görülüyor.

Göltürkbükü Mahallesi açıklarında meydana gelen kazada balıkçı teknesinin kaptanı yaralanmış, teknedeki 3 gazeteci ise denize atlayarak kurtulmuştu.

Yaralanan kaptan ile diğer 3 kişi açıktaki teknelerle alınarak karaya çıkarılmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
balıkçı teknesi bodrum deniz kazası güvenlik kamerası

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