‘Motorcu Dostu Bariyer Sistemi Uygulama Çalışması’ Antalya’da başlatıldı

Ülke genelinde ölümlü trafik kazalarında 2. sırada bulunan motosiklet kazalarında can ve mal kaybını önlemek ve en aza indirmek için, ‘Motorcu Dostu Bariyer Sistemi Uygulama Çalışması’ Milli motosikletçi Kenan Sofuoğlu ve Ulaştırma ve Alt Yapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan’ın katılımıyla, Antalya’da pilot uygulama olarak başlatıldı.

Ulaştırma ve Alt Yapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, AK Parti Sakarya Milletvekili ve aynı zamanda Milli motosikletçi Kenan Sofuoğlu ile birlikte motosiklet kullanıcılarıyla buluştu. Sofuoğlu’nun motoru ile ‘Motorcu Dostu Bariyer Sistemi Uygulama Çalışması’ alanına gelen Bakan Turhan, burada açıklama yaptı. Bakan Turhan’a Antalya Valisi Münir Karaloğlu, Karayolları Genel Müdürü Abdulkadir Uyaroğlu da eşlik etti.

Devletlerin insanların güvenliği, huzuru ve mutluluğu için var olduğunu kaydeden Bakan Turhan, "İnsanlar ne kadar mutlu ve huzurlu olursa yönetimlerinden hoşnutluk oranı da yüksek olur. Kültürümüz insanı yaşat ki devlet yaşasın anlayışı üzerine yapılmıştır. Modern devlet olmanın gereği de budur. Bizim tüm icraatlarımızın temelinde insanımız ve milletimiz vardır. Ulaşım ve alt yapı hizmetlerinde vatandaşlarımızın can ve mal emniyetinin muhafaza etmenin yanında, huzur ve konforuna da en üst düzeyde sağlama kaygısıyla çalışıyoruz. İşte motosiklet kazalarında kayıp ve hasarı en aza indirmek amacıyla uygulamasını başlattığımız oto korkuluk sistemi bunun bir örneğidir. Bir takım tedbirlerle motosiklet kazalarındaki can ve mal kaybının önüne geçmek pek çok ülkenin gündeminde olan bir konu" dedi.