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"Motorcu Dostu Trafik" projesi

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.10.2018 21:42 | Son Güncelleme

Aytemiz, trafikte karşılıklı anlayışa dayalı kurumsal sosyal sorumluluk projesi "Motorcu Dostu Trafik"in Türkiye'yi kapsayan gezici etkinliklerine Edirne ile devam etti

EDİRNE (AA) - Aytemiz Akaryakıt Dağıtım AŞ'nin sponsor olduğu, trafikte karşılıklı anlayışa dayalı kurumsal sosyal sorumluluk projesi "Motorcu Dostu Trafik", Türkiye'yi kapsayan gezici etkinliklerine Edirne ile devam etti.

Motosikletiyle üç kıtayı arşınlayan Asil Özbay, bir kafede sürücülerle bir araya gelerek, yollara dair hikayelerini ve güvenli sürüşün önemini anlattı.

Akademisyen kimliğinin yanı sıra 16 yıllık motosiklet kullanıcısı olan Özbay, bugüne kadar ziyaret ettiği 10 farklı ülkenin yollarında edindiği tecrübeleri, Edirne'de motosikletseverler ve binek araç sürücüleri ile paylaştı.

Özbay, proje kapsamında il il dolaşıp, motosiklet tutkunlarına ekipman kullanımının önemini anlatarak, trafikte yaşananlar hakkında söyleşiler yaptıklarını belirtti.

Dünyanın birçok bölgesinde motosiklet sürücülerinin ekipman kullanımına fazla önem vermediğini ifade eden Özbay, "Kendi güvenliğimiz için ekipmanlarımızı mutlaka kullanmalıyız. Bu konuda çok bilinçli değiliz. Başta kask olmak üzere eldiven, göğüs koruması, boyunluk, tam şekilde koruma giymeliyiz. Ben yıllardır motosiklet kullanmama rağmen bugün düşecekmiş gibi giyiniyorum. Gerçekten bu çok önemli." dedi.

Motosiklet sürücülerine bazı önerilerde de bulunan Özbay, uzman kişilerden alınan güvenli sürüş eğitiminin de en az ekipman kadar mühim olduğunu vurguladı.

Yaşanan motosiklet kazalarından örnekler veren anlatan Özbay, özellikle yapılan araştırmalarda öz güveni yüksek olan kişilerin daha çok kaza yaptığını sözlerine ekledi.

Aytemiz, Castrol, Unico Sigorta, Türkiye Motosiklet Federasyonu (TMF) ve Yuasa sponsorluğunda, Motosiklet Kullanıcıları ve Sporları Federasyonu (MKSF), Motosiklet Endüstrisi Derneği (MOTED), Suzuki ve Türkiye Motosiklet Platformu (TMP) desteği ile gerçekleşen etkinliklerin Edirne'den sonraki durağı ise Çanakkale olacak.

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Asil Özbay Kaza Motorcu Dostu Trafik Motosiklet

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