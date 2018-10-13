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"Motorcu Dostu Trafik" projesi

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.10.2018 20:11 | Son Güncelleme

Aytemiz, trafikte karşılıklı anlayışa dayalı kurumsal sosyal sorumluluk projesinin Türkiye'yi kapsayan gezici etkinliklerine Çanakkale ile devam etti

ÇANAKKALE (AA) - Aytemiz Akaryakıt Dağıtım AŞ'nin sponsor olduğu, trafikte karşılıklı anlayışa dayalı kurumsal sosyal sorumluluk projesi "Motorcu Dostu Trafik", Türkiye'yi kapsayan gezici etkinliklerine Çanakkale ile devam edildi.

Motosikletiyle üç kıtayı dolaşan Asil Özbay, kentteki bir kafede sürücülerle bir araya gelerek, deneyimleri ve yol hikayeleri ile güvenli sürüşün önemini anlattı.

Akademisyen kimliğinin yanı sıra 16 yıllık motosiklet kullanıcısı olan Özbay, ziyaret ettiği 10 farklı ülkede edindiği tecrübeleri, Çanakkale'deki motosiklet tutkunlarıyla paylaştı.

Özbay, etkinlik öncesi gazetecilere yaptığı açıklamada, projeye Türkiye turuyla başladıklarını söyledi.

Karadeniz, Güneydoğu Anadolu, Akdeniz, Balıkesir, İzmir'den sonra sezon finalini yaptığını belirten Asil Özbay, şunları dile getirdi:

"Daha önce başlatılan 'Motorcu Dostu İstasyonlar' projesi vardı. Onun ileri bir aşaması olan trafikte empati hareketini başlatmaya çalışıyoruz. Motosiklet satışlarını artırmak değil, tam tersi var olan sorunlara çözümler üretmeye çalışıyoruz. İl il dolaşıp var olan motosiklet kullanıcılarıyla buluşup, mevcut sorunlara çözüm önerileri bulmaya çalışıyoruz. Hem de kendi yol hikayelerimi anlatıyorum. Tek başıma her yıl motosikletimi farklı bir kıtaya sürüyorum. Yolda karşılaştığım zorluklar, kriz anında nasıl çözümler buluyorum... Tamamen deneysel bilgilerimi motosiklet kullanıcılarıyla paylaşıyorum."

- "Önce güvenli sürüş eğitimi almak gerekiyor"

Özbay, 16 yıldır motosiklet kullandığını ifade ederek, "Her gün ama her gün ayağımı eşikten attığımda şunu düşünüyorum, 'Bugün düşeceğim ve nasıl giyinmem gerekiyor?' Ekipman kullanmak çok önemli ama daha da ötesinde şu var, bazen ful ekipman bile bizi hayatta tutmaya yetmiyor. Önce güvenli sürüş eğitimi almak gerekiyor." diye konuştu.

Motosiklet kullanıcılarına yönelik trafikte hala daha bir ön yargı olduğunu da işaret eden Özbaş, şöyle devam etti:

"Çünkü otomobil sürücüsü şöyle düşünüyor, bizi risk taşıyan bir sürücü olarak algılıyorlar. Aslında bu ön yargıyı kırmaya çalışıyoruz. Daha saygı duyulan bir motorcu profili yaratmaya çalışıyoruz. Projeye başlayalı çok olmadı. Ama sürdürülebilir bir proje olacak. O yüzden çok umut vadediyor. Proje kapsamında her yaptığımız söyleşi sonrasında sunuma katılanlar tarafından e-mailler ve öneriler geliyor. Bu aslında hep birlikte motorcuların projesi. Birlikte büyütmeye çalışıyoruz."

Aytemiz, Castrol, Unico Sigorta, Türkiye Motosiklet Federasyonu (TMF) ve Yuasa sponsorluğunda, Motosiklet Kullanıcıları ve Sporları Federasyonu (MKSF), Motosiklet Endüstrisi Derneği (MOTED), Suzuki ve Türkiye Motosiklet Platformunun (TMP) desteğiyle gerçekleşen etkinliklerin Çanakkale'den sonraki durağı Balıkesir olacak.

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Anahtar Kelimeler:
"Motorcu Dostu Trafik" projesi Çanakkale

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