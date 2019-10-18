Motorcu Dostu Trafik projesi Antalya’da devam ediyor

Motorcu Dostu Trafik projesi ile trafikte motosiklet ve diğer araç kullanıcılarını karşılıklı empatiye davet eden Aytemiz, proje kapsamda başlattığı Asil Özbay’la Yol Deneyimleri gezici etkinliklerine Akdeniz Motosiklet Kulübü iş birliğiyle Antalya’da devam edecek. 19 Ekim Cumartesi günü düzenlenecek etkinlikte tüm sürücüler bir araya gelecek.

Aytemiz liderliğinde 2018 yılında hayata geçirilen Motorcu Dostu Trafik projesinin tüm Türkiye’yi kapsayan gezici etkinlikleri ikinci etabına bu kez Antalya’da devam ediyor. Tüm araç sürücülerine ulaşmayı hedefleyen proje kapsamında; motosikletiyle üç kıtayı arşınlayan Asil Özbay, yollara dair hikâyelerini ve güvenli sürüşün önemini anlatarak güvenlik donanımları kullanım bilincinin yükseltilmesi ve yaygınlaştırılmasına katkı sağlayacak. Etkinlik, 19 Ekim Cumartesi günü gerçekleşecek.

Tüm sürücüler bir araya gelecek

Akademisyen kimliğinin yanı sıra 17 yıllık motosiklet kullanıcısı olan Asil Özbay, bugüne kadar ziyaret ettiği 11 farklı ülkenin yollarında edindiği deneyimleri bu kez Antalya’da motosiklet severler ve binek araç sürücüleri ile paylaşacak. Türkiye’nin çeşitli illerinde eğitimler düzenleyerek maksimum kullanıcıya ulaşmayı hedefleyen Motorcu Dostu Trafik projesi, Asil Özbay’ın sunumuyla gerçekleşecek ’Yol Hikâyeleri’ gezici etkinlikleri motosiklet severlerle buluşmaya devam edecek.