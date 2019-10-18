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"Motorcu Dostu Trafik" projesi Antalya'da devam ediyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.10.2019 11:22 | Son Güncelleme

Aytemiz, "Motorcu Dostu Trafik" projesi ile trafikte motosiklet ve diğer araç kullanıcılarını empatiye davet ederek, proje kapsamda başlattığı Asil Özbay'la Yol Deneyimleri gezici etkinliklerini Akdeniz Motosiklet Kulübü iş birliğiyle Antalya'da sürdürüyor

İSTANBUL (AA) - Aytemiz, "Motorcu Dostu Trafik" projesi ile trafikte motosiklet ve diğer araç kullanıcılarını empatiye davet ederek, proje kapsamda başlattığı Asil Özbay'la Yol Deneyimleri gezici etkinliklerine Akdeniz Motosiklet Kulübü iş birliğiyle Antalya'da devam ediyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, 19 Ekim tarihinde saat 19.00'da Antalya Kepez'de gerçekleştirilecek etkinlik kapsamında sürücüler bir araya gelecek.

Aytemiz liderliğinde 2018 yılında hayata geçirilen Motorcu Dostu Trafik projesinin tüm Türkiye'yi kapsayan gezici etkinliklerinin ikinci etabı Antalya'da düzenleniyor.

- Asil Özbay, yollara dair hikayelerini paylaşacak

Tüm araç sürücülerine ulaşmayı hedefleyen proje kapsamında motosikletiyle üç kıtayı arşınlayan Asil Özbay, yollara dair hikayelerini ve güvenli sürüşün önemini anlatarak güvenlik donanımları kullanım bilincinin yükseltilmesi ve yaygınlaştırılmasına katkı sağlayacak.

Akademisyen kimliğinin yanı sıra 17 yıllık motosiklet kullanıcısı olan Asil Özbay, bugüne kadar ziyaret ettiği 11 farklı ülkenin yollarında edindiği deneyimleri bu kez Antalya'da motosiklet severler ve binek araç sürücüleri ile paylaşacak. Türkiye'nin çeşitli illerinde eğitimler düzenleyerek maksimum kullanıcıya ulaşmayı hedefleyen Motorcu Dostu Trafik projesi, Asil Özbay'ın sunumuyla gerçekleşecek "Yol Hikayeleri" gezici etkinlikleri motosiklet severlerle buluşmaya devam edecek.

- "Trafikte empati hareketi"

"Motorcu Dostu İstasyon" projesinin bir ileri aşaması olarak, Motorcu Dostu Trafik sosyal sorumluluk projesini "trafikte empati hareketi" söylemi ile hayata geçiren Aytemiz, trafikteki motosiklet ve diğer taşıt kullanıcılarının birbirlerini daha iyi anlaması ve güvenli bir sürüş ortamı sağlanması için, planlı, programlı, sürekli ve sürdürülebilir bir şekilde çaba sarf etmeyi hedefliyor.

İlk etabında, 2 bini aşkın motosiklet sürücüsüne ulaşılarak trafikteki motosiklet ve diğer taşıt kullanıcılarının birbirlerini daha iyi anlaması ve güvenli bir sürüş ortamı sağlanması için birçok etkinlik yapılan projenin, bu yılki ikinci etabında ise yeni etkinlikler ile bin 500'e yakın motosiklet sürücüsüne ulaşılması planlanıyor.

İkinci etabın sonunda toplamda 3 bin 500 kişiye dokunacak olan proje ile trafikte empatinin artırılması amaçlanıyor.

Proje sponsorları arasında başta Aytemiz olmak üzere Castrol, fiyuu, Unico Sigorta, Yuasa, Suzuki, TMF (Türkiye Motosiklet Federasyonu), MOTED (Motosiklet Endüstrisi Derneği), TMP (Türkiye Motosiklet Platformu) ve MKSF (Motosiklet Kullanıcıları ve Sporları Federasyonu) bulunuyor.

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Anahtar Kelimeler:
Asil Özbay aytemiz Motorcu Dostu Trafik

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