"Motorcu Dostu Trafik" projesi Çanakkale'de

Akademisyen kimliğinin yanı sıra 16 yıllık motosiklet kullanıcısı olan Asil Özbay, bugüne kadar ziyaret ettiği 11 farklı ülkenin yollarında edindiği deneyimleri, bu rotalarda dikkat edilmesi gereken yerleri, güvenli sürüşün ve güvenlik donanımlarının önemini, diğer araçların yoldaki motosiklet kullanıcılarına sergiledikleri davranışların hayati önemlerini paylaşıyor. İlk etapta İstanbul, Ankara, Samsun, Giresun, Trabzon ve Erzincan; ikinci ayağında Van, Diyarbakır, Gaziantep, Adana ve Mersin’de toplam bin 500 motosiklet severle buluşulan etkinliğin bu yılki son etabında ise İzmir, Manisa, Balıkesir, Edirne ve Çanakkale’nin ardından son olarak Silivri'de motosiklet severlerle bir araya gelinecek.

Trafikte empati yaratma amacıyla Aytemiz tarafından başlatılan karşılıklı anlayışa dayalı kurumsal sosyal sorumluluk projesi ‘Motorcu Dostu Trafik’in Türkiye’yi kapsayan gezici etkinliklerinin yarınki ayağı Çanakkale olacak. Tüm araç sürücülerine ulaşmayı hedefleyen proje kapsamında, motosikletiyle üç kıtayı arşınlayan Asil Özbay, yollara dair hikâyelerini ve güvenli sürüşün önemini anlatarak güvenlik donanımları kullanım bilincinin yükseltilmesi ve yaygınlaştırılmasına katkı sağlayacak.

TRAFİKTE EMPATİ

"Motorcu Dostu İstasyon" projesinin bir ileri aşaması olarak, ‘Motorcu Dostu Trafik’ sosyal sorumluluk projesini “trafikte empati hareketi” söylemi ile hayata geçiren Aytemiz, trafikteki motosiklet ve diğer taşıt kullanıcılarının birbirlerini daha iyi anlaması ve güvenli bir sürüş ortamı sağlanması için, planlı, programlı, sürekli ve sürdürülebilir bir şekilde çaba sarf etmeyi hedefliyor. Proje sponsorları arasında başta Aytemiz olmak üzere Castrol, Unico Sigorta, TMF (Türkiye Motosiklet Federasyonu), Yuasa yer alıyor. Destekleyen kurumlar arasında da MKSF (Motosiklet Kullanıcıları ve Sporları Federasyonu), MOTED (Motosiklet Endüstrisi Derneği), Suzuki ve TMP (Türkiye Motosiklet Platformu) bulunuyor.

"AMACIMIZ TRAFİKTE CAN KAYIPLARINI ÖNLEMEK"

Motorcu Dostu Trafik Projesi kapsamında planlanan diğer hedefler de şu şekilde sıraladı:

"Trafik güvenliği konusunda yapılan tüm etkinliklerde, trafiğin vazgeçilmez ve önemli bir parçası olan motosiklet sürücülerinin de, doğru ve etkin bir şekilde temsil edilmesi için çaba sarf edilecek. Kamu ve özel otoriteler tarafından yolların, caddelerin, sokakların, otoparkların “motorcu dostu” bakış açısıyla yeniden gözden geçirilmesi çalışmalar yapılacak. Türkiye’de 600’ü aşkın ve her gün ortalama 200 binin üzerinde kişinin ziyaret ettiği Aytemiz istasyonları, konuyu sürekli gündemde tutacak şekilde görsel malzemelerle donatılacak. Emniyet Genel Müdürlüğü’nün yaptığı denetimlerde, güvenlik donanımları konusunda hassasiyetinin artırılması için çalışılacak. Belediyeler tarafından tahsis edilecek olası tüm açık hava reklam alanlarında proje hatırlatılacak. En az bir adet kamu spotunun devreye girmesi sağlanacak. Güvenlik donanımlarının üzerindeki vergilerle ilgili görüşmeler yapılacak. Özellikle şehirlerarası trafiğin çok yoğunlaştığı bayram öncesi dönemlerde, Aytemiz istasyonlarında ve otoyol gişelerinde projeye dikkat çekilerek, trafikteki can kayıplarımızı ve yaralanmaları önlemek amacıyla, motosikletlere reflektörlü bir aparat ve diğer araçlara yine reflektörlü proje logolu dikkat çekici stickerler dağıtılacak.

"Asil Özbay’la Yol Deneyimleri” söyleşisi yarın saat 18:30’da Sokak Cafe’de gerçekleşecek.2019 yılında Türkiye’de yeni bir rotada motosiklet severlerle buluşmaya devam edilecek proje ile ilgili detaylı bilgiler www.motorcudostutrafik.com.tr adresinde yer alıyor.

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