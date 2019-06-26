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"Motorcu Dostu Trafik" projesi İzmir'de

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.06.2019 23:26 | Son Güncelleme

Motosikletiyle üç kıtayı arşınlayan Asil Özbay, yollara dair hikayelerini sürücülerle paylaştı

İZMİR (AA) - Geçen yıl hayata geçirilen "Motorcu Dostu Trafik" projesinin tüm Türkiye'yi kapsayan ikinci etap gezici etkinliklerinde, motosikletiyle üç kıtayı dolaşan Asil Özbay, deneyimlerini paylaştı.

Özbay, Çeşme Urla Asfaltı İskele Mahallesi Aytemiz Petrol'deki etkinlikte, yollara dair hikayelerini ve güvenli sürüşün önemini anlattı.

Akademisyen kimliğinin yanı sıra 17 yıllık motosiklet kullanıcısı olan Asil Özbay, bugüne kadar ziyaret ettiği 11 farklı ülkenin yollarında edindiği deneyimleri, Kocaeli ve Bursa'dan sonra İzmir'deki motosiklet ve binek araç sürücülerine aktardı.

Türkiye'nin çeşitli illerinde eğitimler düzenleyerek maksimum kullanıcıya ulaşmayı hedefleyen "Motorcu Dostu Trafik" projesi, Asil Özbay’ın sunumuyla gerçekleşecek "Yol Hikayeleri" gezici etkinlikleri, motosikletseverlerle buluşmaya devam edecek.

- Trafikte empati

"Motorcu Dostu İstasyon" projesinin bir ileri aşaması olarak "Motorcu Dostu Trafik" sosyal sorumluluk projesini "trafikte empati hareketi" söylemi ile hayata geçiren Aytemiz, trafikteki motosiklet ve diğer taşıt kullanıcılarının birbirlerini daha iyi anlaması ve güvenli bir sürüş ortamı sağlanması için planlı, programlı, sürekli ve sürdürülebilir bir şekilde çaba sarf etmeyi hedefliyor.

İlk etabında, 2 bini aşkın motosiklet sürücüsüne ulaşılarak trafikteki motosiklet ve diğer taşıt kullanıcılarının birbirlerini daha iyi anlaması ve güvenli bir sürüş ortamı sağlanması için birçok etkinlik yapılan projenin, 2019 yılındaki ikinci etabında ise yeni etkinlikler ile bin 500’e yakın motosiklet sürücüsüne ulaşılması planlanıyor. İkinci etabın sonunda toplamda 3 bin 500 kişiye dokunacak proje ile trafikte empatinin artırılması hedefleniyor.

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