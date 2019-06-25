HABER

"Motorcu Dostu Trafik" projesi İzmir'de devam ediyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.06.2019 14:16 | Son Güncelleme

Aytemiz, proje ile trafikte motosiklet ve diğer araç kullanıcılarını karşılıklı empatiye davet ediyor

İSTANBUL (AA) - Aytemiz liderliğinde 2018 yılında hayata geçirilen "Motorcu Dostu Trafik" projesinin tüm Türkiye’yi kapsayan ikinci etap gezici etkinlikleri bu kez İzmir’de yapılıyor.

Aytemiz'den yapılan açıklamaya göre, tüm araç sürücülerine ulaşmayı hedefleyen proje kapsamında, motosikletiyle üç kıtayı arşınlayan Asil Özbay, yollara dair hikayelerini ve güvenli sürüşün önemini anlatarak güvenlik donanımları kullanım bilincinin yükseltilmesi ve yaygınlaştırılmasına katkı sağlayacak.

Etkinlik, yarın saat 19.30’da "İskele Mahallesi, Çeşme Urla İzmir Asfaltı No: 224 Urla" adresinde bulunan Aytemiz Bey Petrol’de gerçekleşecek.

- Sürücüler bir araya gelecek

Verilen bilgiye göre, akademisyen kimliğinin yanı sıra 17 yıllık motosiklet kullanıcısı olan Asil Özbay, bugüne kadar ziyaret ettiği 11 farklı ülkenin yollarında edindiği deneyimleri Kocaeli ve Bursa’dan sonra bu kez İzmir’deki motosikletseverler ve binek araç sürücüleri ile paylaşacak.

Türkiye'nin çeşitli illerinde eğitimler düzenleyerek maksimum kullanıcıya ulaşmayı hedefleyen "Motorcu Dostu Trafik" projesi, Asil Özbay’ın sunumuyla gerçekleşecek "Yol Hikayeleri" gezici etkinlikleri, motosikletseverlerle buluşmaya devam edecek.

- Trafikte empati

"Motorcu Dostu İstasyon" projesinin bir ileri aşaması olarak "Motorcu Dostu Trafik" sosyal sorumluluk projesini "trafikte empati hareketi" söylemi ile hayata geçiren Aytemiz, trafikteki motosiklet ve diğer taşıt kullanıcılarının birbirlerini daha iyi anlaması ve güvenli bir sürüş ortamı sağlanması için planlı, programlı, sürekli ve sürdürülebilir bir şekilde çaba sarf etmeyi hedefliyor.

İlk etabında, 2 bini aşkın motosiklet sürücüsüne ulaşılarak trafikteki motosiklet ve diğer taşıt kullanıcılarının birbirlerini daha iyi anlaması ve güvenli bir sürüş ortamı sağlanması için birçok etkinlik yapılan projenin, 2019 yılındaki ikinci etabında ise yeni etkinlikler ile bin 500’e yakın motosiklet sürücüsüne ulaşılması planlanıyor. İkinci etabın sonunda toplamda 3 bin 500 kişiye dokunacak olan proje ile trafikte empatinin artırılması hedefleniyor.

Proje sponsorları arasında başta Aytemiz olmak üzere Castrol, fiyuu, Unico Sigorta, Yuasa, Suzuki, Türkiye Motosiklet Federasyonu, Motosiklet Endüstrisi Derneği, Türkiye Motosiklet Platformu ve Motosiklet Kullanıcıları ve Sporları Federasyonu bulunuyor.

Zaman tasarrufu yapmanızı sağlayacak temizlik önerileri! Zaman tasarrufu yapmanızı sağlayacak temizlik önerileri!
Enis Foforoğlu’nun cenazesinde Hamdi Alkan ile eşinin tartışılan fotoğrafıEnis Foforoğlu’nun cenazesinde Hamdi Alkan ile eşinin tartışılan fotoğrafı
Haşereyle kesintisiz mücadeleHaşereyle kesintisiz mücadele
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
aytemiz Motorcu Dostu Trafik

En Çok Okunan Haberler

Bugünden itibaren geçerli! Yüzde 15 zam yapıldı

Bugünden itibaren geçerli! Yüzde 15 zam yapıldı

İran'dan kritik ABD açıklaması: Diplomasi yolu kapandı!

İran'dan kritik ABD açıklaması: Diplomasi yolu kapandı!

Resmi Gazete'de yayımlandı! 12 üniversitede...

Resmi Gazete'de yayımlandı! 12 üniversitede...

Bu mahallede 17 yaşına geleni ölüm korkusu sarıyor

Bu mahallede 17 yaşına geleni ölüm korkusu sarıyor

'Ensendeyiz Ekrem İmamoğlu'

'Ensendeyiz Ekrem İmamoğlu'

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan grup toplantısında flaş açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan grup toplantısında flaş açıklamalar

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Camide pes dedirten olay! Üniversiteli kızı sıkıştırıp...

Camide pes dedirten olay! Üniversiteli kızı sıkıştırıp...

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Venüs ile Neptün arasında sorunlu temas!

Venüs ile Neptün arasında sorunlu temas!

Dalaman’a gelen uçağa dönüşte savaş uçakları eşlik etti

Dalaman’a gelen uçağa dönüşte savaş uçakları eşlik etti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Muhsin Yazıcıoğlu'nun evi müze olacak

Muhsin Yazıcıoğlu'nun evi müze olacak

Son dakika: LGS kontenjan bilgileri internet sitesinden açıklandı

LGS kontenjan bilgileri internet sitesinden açıklandı

Güneşin en güzel halini görmek için Nemrut Dağı'na çıktılar

Güneşin en güzel hali! Görmek için oraya akın ettiler

Nazmi Mete Cantürk'ün ev hapsi kaldırıldı!

Flaş gelişme! Ev hapsi kaldırıldı

Nemrut Dağı'na zorlu yolculuk

Her gün bu yolu geçiyorlar! Tam 15 kilometre boyunca...

İzmir'de akılalmaz olay! "Bunun adı Vandalizmdir"

İzmir'de akılalmaz olay! "Bunun adı Vandalizmdir"

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.