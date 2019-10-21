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Motorcular şehit Çelik için konvoy yaptı

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.10.2019 11:52 | Son Güncelleme

Adıyaman Fatih Sultan Mehmet (FSM) Motor Grubu üyeleri, Barış Pınarı Harekatında Şehit olan Piyade Onbaşı Mesut Çelik memleketi Çelikhan ilçesinde ellerinde Türk bayrakları ile konvoy yaparak tur attı.

Adıyaman Fatih Sultan Mehmet (FSM) Motor Grubu üyeleri, Barış Pınarı Harekatında Şehit olan Piyade Onbaşı Mesut Çelik memleketi Çelikhan ilçesinde ellerinde Türk bayrakları ile konvoy yaparak tur attı.
Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK), Fırat'ın doğusundan terör örgütlerini temizlemek için başlattığı Barış Pınarı Harekatı'nda şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Mesut Çelik için Çelikhan'a gelen Adıyaman FSM Motor Grubu ellerinde Türk bayrakları ile konvoy yaparak motosikletler ile tur attılar. Grup üyeleri şehit Çelik'in babası Abubekir Çelik'i ziyaret ederek baş sağlığı dilediler.
Abubekir Çelik taziye ziyaretinden dolayı memnuniyetini dile getirerek Adıyaman FSM motorcular gurubuna, Malatya'dan gelen bisiklet gurubu ve taziyemizde bizlere eşlik edip taziyelerini sunan tüm herkesten Allah razı olsun dedi.

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