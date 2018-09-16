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Motorculardan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde eylem

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.09.2018 22:10 | Son Güncelleme

Haber-Kamera: Ramazan EĞRİ - Hasan YILDIRIM / İstanbul DHA  15 Temmuz Şehitler Köprüsü yolunda hayatını kaybeden motosiklet sürücüsü için yüzlerce motosiklet sürücüsü köprüye akın etti.

Haber-Kamera: Ramazan EĞRİ - Hasan YILDIRIM / İstanbul DHA

15 Temmuz Şehitler Köprüsü yolunda hayatını kaybeden motosiklet sürücüsü için yüzlerce motosiklet sürücüsü köprüye akın etti. Grup yapılan basın açıklamasının ardından kazanın olduğu yere karanfil bıraktı.

1 Ağustos günü 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Beylerbeyi sapağında geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybeden Yusuf Durup için yüzlerce motosiklet sürücüsü akşam saatlerinde Beşiktaş Maçka Küçükçiftlik Park'ta toplandı. Kortej halinde 15 Temmuz Şehitler Anıtı'na gelen yaklaşık 800 motosikletli burada basın açıklaması yaptı. Açıklamayı grup adına Türkiye Motorsiklet Platformu genel sekreteri Hakan Şener yaptı. Şener açıklamada, "Konuşmak hatta haykırmak istiyoruz. Yollarda ölmek istemiyoruz. Araçlar artık celladımız olsun istemiyoruz. Biz motorsiklet sevdalıları şu 3 kuruşluk dünyadan biraz daha zevk almak istiyoruz. Hayatı hızla yaşamak değil, hayatın tadını çıkarmak istiyoruz. Diğer sürücülerden sadece biraz dikkat ve özen bekliyoruz. Araç sürücülerinin cep telefonları yerine yola, yan aynalara, çevrelerine dikkat etmelerini istiyoruz. Niye mi? 1 Ağustos 2018 günü 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Anadolu Yakası çıkışındaki Beylerbeyi yol ayrımında Yusuf Durup kardeşimiz işte böyle dikkatsiz bir sürücünün kurbanı olmuştur" dedi. Grup üyeleri yapılan basın açıklamasının ardından kazada ölen motorsiklet sürücüsü ve şehitler için dua edildi. Grup kazanın olduğu yere karanfil bırakarak dua ettikten sonra dağıldı.

KAZA ANI MOBESE KAMERASINDA

1 Ağustos'ta yaşana kaza MOBESE kameralarına saniye saniye yansımıştı. Görüntülerde, trafik normal seyrinde devam ederken bir otomobil sapağa girmek istiyor. O esnada motosiklet sürücü de şeridinde yoluna devam ediyor. Otomobil sapağı kaçırınca bir anda sola dönmeye çalışınca motosiklete çarpıyor. Çarpma sonucu genç motosikletten fırlayarak bariyerlere çarpıyor. Motosiklet ise metrelerce sürükleniyor. Kazayı gören sürücüler olay yerinde duruyor. Polis ekipleri ve sağlık ekipleri de olay yerine geliyor. Gencin cansız bedeni sedyeye konularak ambulansa götürülüyor.

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