HABER

Motorculardan "19 Mayıs Ata'ya Saygı Sürüşü"

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.05.2019 17:19 | Son Güncelleme

Atatürk ve silah arkadaşlarının Samsun'a çıkışının 100. yılı dolayısıyla bu kentte düzenlenecek etkinliklere katılmak üzere 12 ilden yola çıkan 150 Türk Chopper Motor Kulübü üyesi Çorum'a geldi

ÇORUM (AA) - Atatürk ve silah arkadaşlarının Samsun'a çıkışının 100. yılı dolayısıyla düzenlenecek etkinliklere katılmak üzere 12 ilden yola çıkan Türk Chopper Motor Kulübü (TCMK) üyeleri Çorum'a ulaştı.

TCMK Çorum Şube Başkanı Erenalp Temirtekin tarafından karşılanan motorcular, kent merkezinde tur attıktan sonra mola verdi.

Temirtekin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı coşkuyla kutlamak için "19 Mayıs Ata'ya Saygı Sürüşü" düzenlediklerini söyledi.

Bu kapsamda 12 ilden 150 civarında motorcunun Çorum'a geldiğini belirten Temirtekin, "19 Mayıs'ın 100'üncü yılı için Samsun'da büyük bir kortejle kutlamalara katılacağız." dedi.

Konvoya motosikletine astığı Türk bayrağıyla Adana'dan katılan Mutlu Çalışkan, Atatürk'ün Milli Mücadele'yi başlatmak üzere Samsun'a çıkışının 100'üncü yıl dönümünde Samsun'da olmak istediğini ifade etti.

Gaziantep'ten gelen Kaan Can da Ankara'da Anıtkabir'i ziyaret ettikten sonra Samsun'a hareket ettiğini söyledi. Can, "Her yıl 19 Mayıs'ta Anıtkabir'i ziyaret edip ardından Samsun'a gidiyoruz. 100'üncü yıl dönümünde Samsun'da olacağımız için mutluyuz." ifadesini kullandı.

Motorcular, molanın ardından Samsun'a hareket etti.

PARTNERBacak inceltmek için ne yapmalı?Bacak inceltmek için ne yapmalı?
Şehit astsubay gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandıŞehit astsubay gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı
İstiklal Caddesi'nde arı paniğiİstiklal Caddesi'nde arı paniği
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
"19 Mayıs Ata'ya saygı sürüşü" Çorum TCMK Türk Chopper Motor Kulübü (TCMK)

En Çok Okunan Haberler

'Yemekteyiz' yarışmacısı Aybike Alev Yanar cezaevine girdi!

'Yemekteyiz' yarışmacısı Aybike Alev Yanar cezaevine girdi!

Dünya diken üstünde! ABD'ye tehdit ve savaş sözleri

Dünya diken üstünde! ABD'ye tehdit ve savaş sözleri

Şanlıurfa ve Hatay'dan acı haberler geldi: Şehitlerimiz var...

Şanlıurfa ve Hatay'dan acı haberler geldi: Şehitlerimiz var...

Türkiye'de bu işi çok az kişi yapıyor! Tanesi 300 liradan satılıyor

Türkiye'de bu işi çok az kişi yapıyor! Tanesi 300 liradan satılıyor

Ziya Selçuk'tan yeni eğitim sistemi açıklaması

Ziya Selçuk'tan yeni eğitim sistemi açıklaması

YSK'nın mazbatasını iptal ettiği AK Partili Ünalan'dan ilk açıklama!

YSK'nın mazbatasını iptal ettiği AK Partili Ünalan'dan ilk açıklama!

İlginizi Çekebilir

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Kaybolan AA muhabirini arama çalışmalarında 2 asker suya kapıldı! Acı haber geldi

Kaybolan AA muhabirini arama çalışmalarında 2 asker suya kapıldı! Acı haber geldi

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Kritik atamalar Resmi Gazete'de

Kritik atamalar Resmi Gazete'de

Venüs, Boğa burcuna geçiyor!

Venüs, Boğa burcuna geçiyor!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Aniden bastırdı, vatandaşlar zor anlar yaşadı

Aniden bastırdı, vatandaşlar zor anlar yaşadı

İstanbul'da sıcak saatler: Jandarma ile uyuşturucu satıcıları arasında çatışma

İstanbul'da hareketlilik! Jandarma ile çatıştılar

Kayıp olarak aranan ayakkabıcının öldürüldüğü ortaya çıktı

Kayıp olarak aranan ayakkabıcının öldürüldüğü ortaya çıktı

Meclisteki terör eylemi girişiminin failleri adliyede: Gözaltı süreleri uzatıldı

Meclisteki terör eylemi girişiminin failleri adliyede

Hakkari'de mayısta kayak keyfi

Hakkari'de mayısta kayak keyfi

Otomobil parçalarından 'kartal başı heykeli' yaptı

Otomobil parçalarından 'kartal başı heykeli' yaptı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.