ÇORUM (AA) - Atatürk ve silah arkadaşlarının Samsun'a çıkışının 100. yılı dolayısıyla düzenlenecek etkinliklere katılmak üzere 12 ilden yola çıkan Türk Chopper Motor Kulübü (TCMK) üyeleri Çorum'a ulaştı.

TCMK Çorum Şube Başkanı Erenalp Temirtekin tarafından karşılanan motorcular, kent merkezinde tur attıktan sonra mola verdi.

Temirtekin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı coşkuyla kutlamak için "19 Mayıs Ata'ya Saygı Sürüşü" düzenlediklerini söyledi.

Bu kapsamda 12 ilden 150 civarında motorcunun Çorum'a geldiğini belirten Temirtekin, "19 Mayıs'ın 100'üncü yılı için Samsun'da büyük bir kortejle kutlamalara katılacağız." dedi.

Konvoya motosikletine astığı Türk bayrağıyla Adana'dan katılan Mutlu Çalışkan, Atatürk'ün Milli Mücadele'yi başlatmak üzere Samsun'a çıkışının 100'üncü yıl dönümünde Samsun'da olmak istediğini ifade etti.

Gaziantep'ten gelen Kaan Can da Ankara'da Anıtkabir'i ziyaret ettikten sonra Samsun'a hareket ettiğini söyledi. Can, "Her yıl 19 Mayıs'ta Anıtkabir'i ziyaret edip ardından Samsun'a gidiyoruz. 100'üncü yıl dönümünde Samsun'da olacağımız için mutluyuz." ifadesini kullandı.

Motorcular, molanın ardından Samsun'a hareket etti.