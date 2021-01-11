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Motorda tork nedir? Tork ne işe yarar?

11.01.2021 14:54 | Son Güncelleme:
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Motorda tork nedir? Tork ne işe yarar?

Motorda tork nedir? Tork ne işe yarar. Araba meraklılarının en çok merak ettiği konulardan biridir aslında. Arabaları seven bir çok kişi motor gücünün yanında torkunda önemli olduğunu bilir. Ancak beygir gücünden çok iyi bahseden kişiler tork konusunda fazla bilgiye sahip değillerdir. Tork fizik terimidir. Bir diğer adıyla moment motorun ürettiği güçten daha önemlidir.

Tork ifadesini hayatımızın her kısmında eylem olarak kullanıyoruz. Ancak teknik olarak ne anlama geldiğini açıklamak biraz zor olabiliyor. Peki, motorda tork nedir? Tork ne işe yarar?

TORK NEDİR?

Fizik dersinde bolca işlenen tork kısacası bir şeyi döndürmek için gerekli olan kuvvet anlamına gelir. Tork 3 parametreye bağlı kalır. Bu üçü kuvvet, mesafe ve açı olaraksıralanır. Ancak açı kafa karıştırabileceği için burada dikkate almamamız gerekir. Lastik değiştirmek içi eline bijon anahtarı almış ve kullanmak için çalışmıştır. Jant bijonlarını söktüğümüz bu alette en çok kullandığımız şey torktur. Anahtarın kuvvet uyguladığımız kolu ne kadar uzun olursa sökmek de o kadar kolay olur. Kamyoncuların bijonları sökmek için izlediği bir yol vardır. Bu yol bijon anahtarına boru takıp kol uzunluğunu arttırmaktır. Buradaki kolumuz ile uyguladığımız kuvvet ile bijon anahtarının uzunluğunu birbiriyle çarptığımızda tork yani moment elde edilir. Türkiye’de yaygın olarak kullanılan SI birim sistemine göre Tork, NM yani Newton-Metre birimi ile ifade edilir. 1 Newton birimi ise kütlesi 1kg olan bir cismin 1 saniyede hızının 1 metre/saniye arttırılması anlamına gelir.

tork nedir lastik sökerken nasıl kullanılır

MOTORDA TORK NE ANLAMA GELİR?

Standart içten yanmalı motorda tork, krank milini döndürmek için gerekli olan kuvvetin adıdır. Krank milini döndüren parça ise piston ve piston kolu olarak bilinir. Peki sistem nasıl işliyor?

• Piston silindirler içerisindeki patlama doğrultusunda aşağı doğru hareket ediyor.
• Bu hareket kapsamında krank miline KUVVET uyguluyor.
• Krank milinin merkezi ile piston kolu merkezi arasında ki alana X uzunluğu dersek.
• Kuvvet uygulanması ile krank mili hareket eder.
• Tork = KUVVET x X uzunluğu olarak formüle edilir.
• En yüksek tork X uzunluğunun en fazla olduğu durumda üretilir.
• Tork üretimi piston en tepedeyken üretilmez.

Lastik bijonlarını sökülürken ki örnekte olduğu gibi, motor içinde de tork bu şekilde elde ediliyor. Anlatılması oldukça basit olan prensip ile otomobilin yürümesi sağlanıyor.

Tork nedir

EN ÇOK TORK ÜRETEN MOTORLAR HANGİLERİ?

Tüksek tork üretmek demek daha fazla hava ve daha fazla yakıt daha fazla itme kuvveti demektir. Aşırı beslemeli motorlar yanma odasına daha hızlı ve daha fazla hava ve yakıt karışımı getirebilme özelliğine sahiptirler. Daha fazla hava ile daha fazla yakıt karışımının yanması sonucu daha fazla KUVVET ortaya çıkar. Bu durumda motorun ürettiği tork da artış göstermiş olur.

DİZEL MOTORLARDA TORK FAZLADIR

Dizel motorlar tork konusunda avantajlıdır. Bu motorlardaki sıkıştırma oranının fazla olması daha fazla tork üretimini dize sağlarlar. Piston başlarında iyice sıkıştırılan hava üzerine püskürtülen dizel yakıt ile daha iyi ve verimli bir patlama gerçekleştirir. Sonuç olarak buradaki tork artmış olur.
YÜKSEK TORKUN AVANTAJLARI
• Tonaj olarak ağır otomobilleri daha rahat hareket ettirir.
• Ara hızlanmalar diğer motorlara göre daha çabuklaşır.
• Özellikle yokuş tırmanırken çekiş daha net ve güçlü olur.
• Vites değiştirme ihtiyacı çok daha azalır.

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