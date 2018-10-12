Motorin yüklü tanker otoyol gişelerine çarptı

MERSİN (AA) - Mersin'in Tarsus ilçesinde motorin yüklü tanker, otoyol gişelerine çarparak bazı blokların yıkılmasına neden oldu.

Alınan bilgiye göre, D.Y idaresindeki motorin yüklü 33 CBU 73 çekici plakalı tanker, TEM Otoyolu Tarsus Batı gişelerine girişi sırasında yağışlı havanın etkisiyle gişe bariyerlerine çarptı.

Çarpmanın etkisiyle yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı. Kazada gişe bloklarının bazıları yıkılırken, gişelerde 2 şerit kapandı.

Tankerde yüklü bulunan motorin, olay yerine gelen başka bir tankere aktarıldı.

Kaza nedeniyle gişelerden geçişler bir süre kontrollü olarak sağlandı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

