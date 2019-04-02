Motorize ekipler kansere dikkat çekti

1-7 Nisan Kanser Haftası münasebetiyle hastalığa ve erken teşhise dikkat çekmek için Bursa İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı motorize ekipler ve 112 mobil ekipler konvoy düzenledi.

Bursa İl Sağlık Müdürlüğü tarafından 1-7 Nisan Kanser Haftası dolayısıyla hastalığa ve erken teşhise dikkat çekmek için bir dizi etkinlik düzenleniyor. Bu kapsamda Bursa İl Emniyet Müdürlüğü motorize ekipleri, 112 mobil ekipler ve bazı motosiklet tutkunları motosikletlere bağlı “Kansere yol verme, yarınlar seninle” yazılı yeleklerle şehir turu atarak kansere dikkat çekti.

15 Temmuz Demokrasi Meydanı’nda tur öncesi düzenlenen açıklamayı Bursa İl Sağlık Müdürü Özcan Akan yaptı. Bütün dünyada olduğu gibi Türkiye’de de etkinliklerin düzenlendiğini ifade eden Akan, “Biz ilk etkinliğimizi Ördekli Kültür Merkezi’nde gerçekleştirdik. Bugün burada kansere dikkat çekmek maksadıyla emniyet müdürlüğümüzün motorlu ekipleri ve bizim 112’deki mobil ekiplerle birlikte Bursa turu yapılarak hastalığa dikkat çekilecektir. Amacımız kanser konusunda farkındalık oluşturarak, bu hastalığın önüne geçmektir. Kanser tüm dünyada kalp damar hastalıklarından sonra ölüm nedenleri sıralamasında ikinci sırada yerini alıyor. Bu kadar önemli bir hastalıktan söz ediyoruz. Kanserin üçte biri önlenebilir, üçte biri de erken teşhisle önüne geçme imkanı olan hastalıktır. Biz vatandaşlarımızı ne kadar bilinçlendirebilirsek büyük oranda bu hastalığı yenebiliriz diye düşünüyoruz” dedi.