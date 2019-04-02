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Motorize ekipler kansere dikkat çekti

SAĞLIK HABERLERİ  | 02.04.2019 16:24 | Son Güncelleme

1-7 Nisan Kanser Haftası münasebetiyle hastalığa ve erken teşhise dikkat çekmek için Bursa İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı motorize ekipler ve 112 mobil ekipler konvoy düzenledi.Bursa İl Sağlık Müdürlüğü tarafından 1-7 Nisan Kanser Haftası dolayısıyla hastalığa ve erken teşhise dikkat çekmek için bir dizi etkinlik düzenleniyor.

Motorize ekipler kansere dikkat çekti

1-7 Nisan Kanser Haftası münasebetiyle hastalığa ve erken teşhise dikkat çekmek için Bursa İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı motorize ekipler ve 112 mobil ekipler konvoy düzenledi.
Bursa İl Sağlık Müdürlüğü tarafından 1-7 Nisan Kanser Haftası dolayısıyla hastalığa ve erken teşhise dikkat çekmek için bir dizi etkinlik düzenleniyor. Bu kapsamda Bursa İl Emniyet Müdürlüğü motorize ekipleri, 112 mobil ekipler ve bazı motosiklet tutkunları motosikletlere bağlı “Kansere yol verme, yarınlar seninle” yazılı yeleklerle şehir turu atarak kansere dikkat çekti.
15 Temmuz Demokrasi Meydanı’nda tur öncesi düzenlenen açıklamayı Bursa İl Sağlık Müdürü Özcan Akan yaptı. Bütün dünyada olduğu gibi Türkiye’de de etkinliklerin düzenlendiğini ifade eden Akan, “Biz ilk etkinliğimizi Ördekli Kültür Merkezi’nde gerçekleştirdik. Bugün burada kansere dikkat çekmek maksadıyla emniyet müdürlüğümüzün motorlu ekipleri ve bizim 112’deki mobil ekiplerle birlikte Bursa turu yapılarak hastalığa dikkat çekilecektir. Amacımız kanser konusunda farkındalık oluşturarak, bu hastalığın önüne geçmektir. Kanser tüm dünyada kalp damar hastalıklarından sonra ölüm nedenleri sıralamasında ikinci sırada yerini alıyor. Bu kadar önemli bir hastalıktan söz ediyoruz. Kanserin üçte biri önlenebilir, üçte biri de erken teşhisle önüne geçme imkanı olan hastalıktır. Biz vatandaşlarımızı ne kadar bilinçlendirebilirsek büyük oranda bu hastalığı yenebiliriz diye düşünüyoruz” dedi.

Erken teşhisle kanseri daha kolay yendi
Bursa Kanser Derneği Başkanı Aysun Arslan, “Ücretsiz taramaların yapıldığı Kanser Erken Teşhis, Tarama ve Eğitim Merkezi’ne (KETEM) insanları davet ediyoruz. Bunun için de farkındalık oluşturmak amacıyla buradayız" diye konuştu.
7 yıl önce kanser hastalığına yakalanan Filiz Öksüzkaya ise kanseri yendiğini ve kontrollerinin temiz çıktığını dile getirerek hayatının mutlu bir şekilde devam ettiğini söyledi. Erken teşhis sayesinde kanseri daha kolay atlattığını belirten Öksüzkaya, “Hastaneye gittim ve 1 ay içinde ameliyatımı oldum. Kemoterapi ve radyoterapi yapıldı. 4 senedir bu hastalıkla ilgili bir sorunum yok” ifadelerini kullandı.
Bir başka kanser hastalığını yenmiş Nazlı Ok ise, “Hastalığı atlatalı 3 yıl oldu. Şu an tedavilerim kontrol aşamasında devam ediyor. Benim hastalığım 3’üncü evrede teşhis edildi ama çok şükür toparladık. Benim tavsiyem, insanlar kendinin doktoru olmalıdır. Sürekli kontrollerini yaptırsınlar. Kemoterapi, radyoterapi de aldık, kel de olduk ama şimdi tekrar çiçeklere geri döndük” şeklinde konuştu.

Motorize ekipler kansere dikkat çekti

Motorize ekipler kansere dikkat çekti

Motorize ekipler kansere dikkat çekti

Motorize ekipler kansere dikkat çekti

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