Motorize ekiplere olay yerinde sürpriz

Ankara’da kavga ihbarı üzerine olay yerine giden motorize polis ekipleri, sürpriz bir kutlamayla karşılaştı.

Başkent’te Anadolu Bulvarı Halk Ekmek önünde kavga ve darp ihbarını alan motosikletli polis ekipleri, olay yerine gittiklerinde bir sürprizle karşılaştı. Tüm Anadolu Motosikletli Kuryeler Federasyonu üyelerinin 10 Nisan Polis Haftası dolayısıyla hazırladıkları sürpriz kutlama karşısında şaşıran polisler duygulandı. Polisler, sürpriz etkinlikten dolayı Federasyon Başkanı Çağdaş Yavuz’a teşkilat adına teşekkür ettiler.

