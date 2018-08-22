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Motorla One’ın özellikleri kesinleşmiş oldu

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 22.08.2018 08:19 | Son Güncelleme

Motorola’nın orta segmentteki yeni modeli One, şimdi de TENAA’da ortaya çıktı. Geçtiğimiz günlerde Geekbench testinde ortaya çıkan cihazın bazı özellikleri netleşmişti. Sızdırılan TENAA raporu sonrasında Motorla One özellikleri de tamamen kesinlik kazandı.

Motorla One’ın özellikleri kesinleşmiş oldu

Öncelikli olarak şunu belirtmemiz gerekiyor. Motorola One özellikleri itibariyle orta segmente hitap eden bir telefon. Fakat telefonun hem önünde, hem de arkasında bulundurduğu çift kamera modülü, onu rakiplerinden farklı kılıyor.

Motorola One gücünü Qualcomm tarafından geliştirilen Snapdragon 625  yonga setinden alıyor. Cihaz kullanıcıların tercihine göre sistemini 3GB, 4GB ve 6GB RAM ile destekleyebiliyor. Dahili depolama alanında da 32GB, 64GB ve 128GB’lık üç farklı alternatif mevcut. Tabi seçtiğiniz RAM kapasitesiyle doğru orantılı olarak, dahili depolama alanı kapasitesinin arttığını da belirtelim.

1520 x 720 piksel çözünürlüğünde 19:9 en boy oranına sahip 5.88 inçlik bir ekranla gelen telefon 3000 mAh’lık ortalama bir pilden beslenecek.

Arka tarafında 13MP + 8MP’lik çift ana kamera modülü yer alan telefonun ön kamera özellikleri ise henüz netleşmiş değil.

Dip not olarak şunu da belirtelim. Android One programının bir parçası olan Motorola One, kutudan ilk çıktığında Android 8.1 Oreo ile çalışacak. Muhtemelen telefon kısa bir süre sonra Pie güncellemesi de alacaktır.

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Motorola TENAA

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