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Motorla yaklaşıp yolda yürüyen kadınları taciz eden şüpheliden pişkin tavır: İyi çek, yakışıklı olsun

10.07.2021 14:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kayseri'de motosikletle yolda yürüyen kadınlara yaklaşarak taciz eden şüpheli, polis ekiplerinin kovalamacası sonucu yakalandı. 31 yaşındaki şüpheli adliyeye sevk edilirken sarf ettiği cümlelerle ise 'pes' dedirtti. A.T. gazetecilere, ''Sıradaki arkadaşlara başarılar dilerim. İyi çek, yakışıklı olsun" dedi.

Edinilen bilgiye göre, Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde çeşitli tarihlerde kadınların kendilerine yaklaşan motosikletli bir şahıs tarafından taciz edildiğini bildirmesi üzerine İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı.

''İYİ ÇEK YAKIŞIKLI OLSUN''

Yapılan çalışmalarda şüphelinin 31 yaşındaki A.T. olduğu belirlendi. Selçuklu Mahallesi'nde polisin 'dur' ihtarına uymayan A.T., motosikletle kaçmaya başladı. Kısa sürede yaşanan kovalamaca sonrasında A.T., polis ekiplerince kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı. Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği'ndeki işlemleri tamamlanan A.T., sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi. A.T., burada kendini görüntüleyen gazetecilere ''Sıradaki arkadaşlara başarılar dilerim. İyi çek, yakışıklı olsun" dedi.

ELLE TACİZ

Öte yandan şahsın kadınlara tacizde bulunduğu çevredeki güvenlik kameralarınca kaydedildi. Kaydedilen görüntülerde motosikletli şahsın yolda çocuğuyla yürüyen bir kadına yaklaştığı ve elle taciz ettiği görülüyor. Görüntülerde tacize uğrayan kadının şüpheliyi yakalamak için mücadelesi ve çevredeki vatandaşların kadının yardımına koşması da bulunuyor.

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(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Kayseri taciz
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