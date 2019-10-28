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Motorlu kurye havaya fırladı

YAŞAM HABERLERİ  | 28.10.2019 15:01 | Son Güncelleme

Düzce’de meydana gelen kazada kontrolsüz şerit değiştiren motorlu kurye ile ticari taksi çarpıştı.

Düzce’de meydana gelen kazada kontrolsüz şerit değiştiren motorlu kurye ile ticari taksi çarpıştı. Kaza anı ise güvenlik kamerası tarafından an ve an görüntülendi.
Kaza, öğle saatlerinde Düzce kent merkezinde Kültür Mahallesi Hastane Caddesi üzerinde meydana geldi. Eski Kızılay ışıklı kavşağından Atatürk Devlet Hastanesi istikametine gitmekte olan Mehmet Ali S.’nin kullandığı 81 T 1305 plakalı ticari taksi önündeki aracı sollamaya çıkınca yolun karşısına kontrolsüz geçmeye çalışan Ermiş Ç.’nin kullandığı 81 DN 169 plakalı motorlu kuryeye ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motorlu kurye havaya savrularak yere düştü. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık ekipleri gelerek yaralı motorlu kuryeye ilk müdahalesini yaptı. Ardından yaralı Ermiş Ç. Ambulans ile Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.
Diğer taraftan, kaza anı ise çevrede bulunan mağazanın güvenlik kamerası ile an ve an görüntülendi. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde ticari taksinin sollamaya çıkarak motorlu kuryeye çarpma anı ve motorlu kuryenin havaya savrulması yer aldı.

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