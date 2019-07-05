Motorlu ot tırpanı sırtında patladı

Haluk ŞENTÜRK/GİRESUN, (DHA) - GİRESUN'un Bulancak ilçesinde fındık bahçesinde çalışırken motorlu ot tırpanı sırtında patlayan Deniz Yeniay (35) yaralandı. Yeniay, tedavisinin ardından taburcu edildi.

Olay, sabah saatlerinde Bulancak ilçesi bağlı Demircili köyünde meydana geldi. Fındık bahçesinde ot temizliği yapan Deniz Yeniay'ın sırtındaki motorlu ot tırpanı aniden patladı. Patlama ile birlikte alev alan tırpanı sırtından savuran Yeniay, yaralandı. Kendi imkanları ile hastaneye giden Yeniay, tedavisinin ardından taburcu edildi.

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