Motorlu testereyle saç kesimi böyle görüntülendi.

Sosyal medyada yayılan tehlikeli anları gösteren görüntü izleyenleri hayrete düşürdü. Nerede çekildiği bilinmeyen görüntülerde elindeki motorlu testere ile saç kesimi yapan adam kendinden emin şekilde arkadaşının saçını keserken o anlar amatör kameraya kaydedildi.

