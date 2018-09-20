HABER

Motorlu testereyle saç kesimi böyle görüntülendi

İLGİNÇ HABERLER  | 20.09.2018 09:13 | Son Güncelleme

Motorlu testereyle saç kesimi böyle görüntülendi.

Sosyal medyada yayılan tehlikeli anları gösteren görüntü izleyenleri hayrete düşürdü. Nerede çekildiği bilinmeyen görüntülerde elindeki motorlu testere ile saç kesimi yapan adam kendinden emin şekilde arkadaşının saçını keserken o anlar amatör kameraya kaydedildi.

PARTNERSağlıklı kilo vermenin sırrı! Hem kanserden koruyor, hem yaşlanmayı geciktiriyorSağlıklı kilo vermenin sırrı! Hem kanserden koruyor, hem yaşlanmayı geciktiriyor
Sihirbazlık gösterisinde dehşet anı! Feci şekilde can verdiSihirbazlık gösterisinde dehşet anı! Feci şekilde can verdi
Magandanın tek teker şovu kameradaMagandanın tek teker şovu kamerada
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Motorlu Testere saç kesimi

En Çok Okunan Haberler

23 bin otopsi yapan doktor: Böyle yaşamaktansa ölmek daha iyi

23 bin otopsi yapan doktor: Böyle yaşamaktansa ölmek daha iyi

Eğitimde yaş düzenlemesi! Okuldan atılabilirsiniz

Eğitimde yaş düzenlemesi! Okuldan atılabilirsiniz

Aleyna Tilki'nin babasına icra şoku!

Aleyna Tilki'nin babasına icra şoku!

Arda Turan ve Sinem Kobal, Erman Toroğlu ve Gökmen Özdenak'a açtığı tazminat davasını kazandı!

Arda Turan ve Sinem Kobal, Erman Toroğlu ve Gökmen Özdenak'a açtığı tazminat davasını kazandı!

Bilgisayarını tamirciye verdi şantaja uğradı: Özel fotoğrafların elimde...

Bilgisayarını tamirciye verdi şantaja uğradı: Özel fotoğrafların elimde...

Japonya alarma geçti, savaş uçakları havalandı!

Japonya alarma geçti, savaş uçakları havalandı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Sihirbazlık gösterisinde dehşet anı! Feci şekilde can verdi

Sihirbazlık gösterisinde dehşet anı! Feci şekilde can verdi

Magandanın tek teker şovu kamerada

Magandanın tek teker şovu kamerada

İki bacağını kaybeden köpek hayata tutunmaya çalışıyor

İki bacağını kaybeden köpek hayata tutunmaya çalışıyor

Magandanın tek teker şovu kamerada

Magandanın tek teker şovu kamerada

83 yaşındaki o adam kahraman oldu

83 yaşındaki o adam kahraman oldu

30 squat yapana bedava bilet

30 squat yapana bedava bilet

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.