Motorlu testereyle saç kesimi böyle görüntülendi.

Sosyal medyada yayılan tehlikeli anları gösteren görüntü izleyenleri hayrete düşürdü. Nerede çekildiği bilinmeyen görüntülerde elindeki motorlu testere ile saç kesimi yapan adam kendinden emin şekilde arkadaşının saçını keserken o anlar amatör kameraya kaydedildi.
Danıştay Başkanı'nın kızı Gonca Hatinoğlu'nun son ataması tartışma yarattı
Muharrem İnce'nin hazırlattığı rapor CHP'de deprem etkisi yaratacak!
ABD'yi ayağa kaldıran kadın kan dondurdu
Eğitimde yaş düzenlemesi! Okuldan atılabilirsiniz
Meclis'e yeni parti geliyor
Uçak krizinde yeni gelişme! İsrail Hava Kuvvetleri Komutanı Moskova’ya gidiyor
Bursa'da gece yarısı korkunç olay! Sokak ortasında kendini bıçakladı
KKTC'nin Girne kentinde lüks otelde yangın endişe yarattı
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ile öğrenci arasında ilginç diyalog
Telefonlarda Pegasus alarmı: Bu tehlikeye aman dikkat!
Okuyucu Yorumları 0 yorum