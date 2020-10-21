Motorola 6000 mAh’lık telefon için kolları sıvadı

Akıllı telefonlar hayatımıza gireli 10 yıldan daha uzun bir süre geçti. İlk çıkan akıllı telefonlar ile şimdilerde kullandığımız yeni akıllı telefonlar arasında dağlar kadar fark var. Ekrandan tutun da yonga setine, RAM’e kadar önemli ilerlemeler kaydedildi. Hatta öyle ki artık yeni çıkan akıllı telefonlar PC’lerle yarışabilecek kadar güçlüler.

Mobil sektörde kaydedilen bu ilerleme sadece batarya tarafına uğramadı. Akıllı telefonlar ilk çıktığında da batarya önemli bir problemdi. Günümüze geldiğimizde de değişen pek fazla bir şeyin olmadığını görüyoruz. Hala akıllı telefonların pil ömrü 1 – 2 günle sınırlı.

Yani aradan yıllar geçmesine karşın hala batarya konusunda net adımlar atılamadı. Akıllı telefon üreticilerinin batarya problemine buldukları en somut çözümler ise devasa kapasiteler ve hızlı şarj teknolojileri oldu.

MOTOROLA'DAN 6000 MAH İÇİN SERTİFİKA

Son dönemde 5000 mAh üstü bataryaya sahip telefonlar görmeye zaten alıştık. Şimdi 6000 mAh bataryaya sahip telefon üreten şirketler arasında Motorola’nın da katılacağı ortaya çıktı.

Geçtiğimiz gün Motorola’nın yeni modeli pil tarafındaki geçer sertifikasını aldı. Buna göre Lenovo bünyesindeki Motorola’nın yeni cihazı 6000 mAh’lık devasa bir pille gelecek.

Hatırlancağı üzere bu yıl içerisinde çıkan bazı Samsung modellerinde de 6000 hatta 7000 mAh’lık piller kullanılmıştı. Görünen o ki ilerleyen dönemde bu tarz devasa bataryaları çok daha fazla göreceğiz.

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