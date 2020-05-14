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Motorola’dan iki yeni telefon yolda

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 14.05.2020 12:35 | Son Güncelleme

Yakında Motorola Moto E7 ve Motorola One Vision Plus ile tanışacağız. Şimdi isterseniz bu telefonlara ait olduğu belirtilen ve internete sızdırılan son detayları sizlerle paylaşalım.

Motorola’dan iki yeni telefon yolda

Motorola Moto E7, giriş seviyesinde yer alan Moto E6’nın yeni bir versiyonu olarak tanımlanabilir. Snapdragon 632 çipsetine sahip olan telefon, önceki modelde yer alan Snapdragon 435’e kıyasla daha iyi performans sunabilecek.

Ürünün 2GB RAM’e sahip olacağı, dahili depolama değeri olarak 32GB değerinin tercih edileceği ve microSD desteğinin de sunulacağı gelen bilgiler arasında.

Android 10 işletim sistemi ve bu sayede güncel Android özellikleriyle gelişmiş bir deneyim sunması beklenen telefonun görüntüleme değeri de 19:9 ve çözünürlüğü de 1520 x 720 olarak belirtiliyor. Motorola One Vision Plus’a gelmemiz gerekirse…

One Vision, görücüye çıkalı 1 sene civarı oluyor. Motorola One Vision Plus da adındaki “Plus” takısından anlaşılacağı üzere daha iyi teknik detaylara sahip olacak.

Kesin olmayan bilgilere göre bu telefon da tıpkı One Vision gibi 6.3 inç ekran değerini koruyabilir. One Vision’a kıyasla farklı bir detay olarak bu kez damla çentik tercih edilmesi bekleniyor.

Orijinal One Vision’da 128GB dahili depolama ve 48MP ana kamera gibi detaylar olduğunu göz önüne alırsak, bu yeni üründe daha gelişmiş detaylar beklemek hayalcilik olmaz. Yeni detaylar oldukça paylaşacağız.

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