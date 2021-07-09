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Motorola Edge 20 ve 20 Pro TENAA’da listelendi

09.07.2021 16:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Motorola Edge 20, Motorola Edge 20 Lite ve Motorola Edge 20 Pro, Lenovo’nun sahip olduğu Motorola markasının bir sonraki akıllı telefonlarının isimleri olacak gibi görünüyor.

Motorola Edge 20 ve 20 Pro TENAA’da listelendi

Bu telefonlar daha önce sırasıyla Motorola Edge Berlin/ Berlin NA, Motorola Edge Kyoto ve Motorola Edge PStar kod adlarıyla biliniyordu. Sızıntılar Edge 20 ve Pro’nun özelliklerini ortaya çıkardı.

Kyoto, Motorola Edge 20 Lite olarak gelecekKyoto, Motorola Edge 20 Lite olarak gelecek

İŞTE MOTOROLA EDGE 20 VE EDGE 20 PRO'NUN ÖZELLİKLERİ

Yaklaşan Motorola Edge 20 serisi akıllı telefonların, geçen yıl piyasaya sürülen Edge serisinin (Motorola Edge ve Motorola Edge+) halefleri olması bekleniyor. Motorola Edge 20, Çin’e üç RAM ve üç depolama seçeneğiyle gelecek: 6/8/12 GB ve 128/256/512 GB. Genellikle, TENAA listesi cihazların kamera kurulumu hakkında bilgi verir ancak bu sefer şaşırtıcı bir şekilde, sadece “8 MP’den fazla” ifadeleri kullanıldı.

Motorola TENAA

En azından yayınlanan görüntüler, Motorola Edge 20’nin üç büyük lensli dikey bir “trafik ışığı” kamera kurulumuna sahip olacağını gösteriyor. Fotoğraflardaki telefon Mavi renkte ancak gelen en az beş renk daha olacak.

Edge 20 Pro yeni amiral gemisi olacak. Telefonun genel tasarımı Edge 20 ile aynı, temel fark periskop kamera için kare lens içerecek olması. Bellek seçenekleri Edge 20 ile aynı ancak kameralar hakkında henüz bir bilgi yok.

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Her iki telefon da OLED ekranlara ve özel bir Google Asistan düğmesine sahip olacak. Motorola Edge 20 ve 20 pro için daha fazla detay yakında ortaya çıkacaktır.

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Anahtar Kelimeler:
akıllı telefon
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