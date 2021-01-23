Motorola Edge S, 26 Ocak’ta tanıtılacak

Lenovo Çin’in CEO’su Chen Jin tarafından paylaşılan resmi bir AnTuTu testi bize cihazın yeni yonga set performansı hakkında harika fikirler veriyor.

Motorola‘nın Edge S modeli içerisinde Snapdragon‘un yeni 870 işlemcisi mevcut. Bu işlemci sayesinde cihaz 679.890 gibi yüksek bir skor alıyor. Performansına bakılırsa Motorola Edge S, aralık 2020’de Snapdragon 865 ile listelenen birçok telefonu geride bırakacak. Cihaz Edge S, CPU testinde 189.694, GPU‘da 290,268 gibi bir elde etti.

Cihaz, bellek testinde 103.322 ve UX testinde ise 96.576 skorlarlarına ulaştı. Yeni modelin arka tarafında 64 Megapiksel ana kamerası olan dörtlü kamera modülü var.

Testlerden geçen model prototip bir cihaz ancak yine de aldığı skor oldukça etkileyici.

Akıllı telefonun güç butonuna entegre edilmiş parmak izi sensörüne ve 5.000mAh kapasiteli bir bataryaya sahip olacağı da bilinenler arasında. Ancak hızlı şarj teknoloji konusunda henüz net bir bilgi yok.

Moto Edge S, Motorola’nın bir süredir Çin pazarı için ilk amiral gemisi telefonu ve Çin’de piyasaya sürülen ilk Moto Edge akıllı telefonu oldu. Resmi Lenovo China Weibo hesabı, aynı zamanda Snapdragon 870 tarafından desteklenen dünyadaki ilk telefon olacağını söylüyor. Edge S hakkında şuan için bilinenler bunlardan ibaret. Daha fazla bilgiye erişmek için önümüzdeki günlerde gerçekleşecek olan etkinliği beklememiz gerekecek.

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